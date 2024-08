LCDLFM: Mamá de Gala Montes se lanza contra Adrián Marcelo por comentarios en su contra

En La Casa de los Famosos México las polémicas no se acaban, y es ahora la mamá de Gala Montes, quien salió a defenderse a ella y a su hija de comentarios que hizo Adrián Marcelo dentro de la casa.

La actriz Gala Montes entró en un momento donde la relación con su mamá era del ojo público, pues Crista Montes aseguró que habían decidido terminar su relación laboral y familiar, debido a que se había deteriorado desde hace unos meses.

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO DE GALA MONTES?

En un video que circula en redes sociales se ve a Adrián Marcelo junto al Cuarto Tierra hablando sobre la vida personal de Gala Montes y asegurando que será él quien se le pare enfrente para decirle sus cosas. A lo que Sian le dice que es mejor dejar a Gala e ir por Arath y que no tiene caso darle protagonismo a ella.

El conductor aseguró que Gala debe de dejar de creer que se debe de dejar de hacer famosos gente estúp*da, pues para Adrián debe de dejar de ser así porque por eso su mamá le quita el 30 por ciento de sus ganancias.

Adrián continúa diciendo que él tiene una licenciatura y un postgrado y que la actriz no tiene ningún curso en alguna escuela de actuación. El conductor también dijo "cuando me dice que su mamá me llevaba a los seis años al antro, entiendo todo de porque se le presentan oportunidades".

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE GALA MONTES SOBRE ADRIÁN?

Crista Montes, en un video que subió a sus redes sociales comienza diciendo que se acababa de levantar con la idea de que Gala había ganado ayer y que todo estaba relativamente tranquilo en el reality show. La mamá de Gala continúa diciendo que "le va a aclarar lo de su antro que era en Bungee de Acapulco".

Sargento Matute, como se llama en instagram, aclaró que solo se trata de un restaurante al cual iban a ver como se aventaban del bungie. La mamá de Gala continúa diciendo que siempre acompañó a su hija y que no la dejaba sola para que no le pasara lo que a él: "tu mamá no te supo cuidar, por eso te pasó lo del abuso de la sirvienta".

Crista dijo que, si él se burla de la situación de Gala, ella se va a burlar de él y su situación, la mamá de Gala asegura que no le tiene miedo y que deje de estar jugando sucio porque es un "psicópata".