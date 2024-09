LCDLFM: Esto podría decir Adrián Marcelo en contra de Arath de la Torre tras amenazas

Adrián Marcelo continúa con su rivalidad con Arath de la Torre y lanzó una nueva amenaza el pasado domingo, donde aseguró que daría golpes bajos durante los próximos posicionamientos.

Adrián Marcelo aseguró que su juego sería muy rudo, que lo iba a destruir y que le recomendaba a sus hijos ya no ver el programa para que no fueran testigos del malestar emocional tan grande que iba a provocarle. "No será lindo lo que viene", dijo.

De acuerdo con el influencer, revelaría información importante y personal sobre su compañero que recopiló en su estancia en la Casa de los Famosos, difundida por Shanik Berman, segunda expulsada de este reality.

Actualmente, el conductor de "Hoy" figura como un participante fuerte y ha logrado obtener una gran cantidad de votos para permanecer en la competencia, pues su desempeño dentro del team Mar lo convierte en uno de los favoritos de esta temporada.

¿QUÉ PODRÍA DECIR ADRIÁN MARCELO?

"Él me señala de maltratar mujeres, pues le voy a dar a donde más le duela. Él cuando se drogaba y se ponía mal tenía una adicción por los teibol y se iba con muchas viejas. Ahí le hablaré sobre el maltrato a esas mujeres", comentó Adrián Marcelo a sus compañeros del Team Tierra.

De acuerdo con el creador de contenido, Shanik Berman fue quien le contó esto dentro de La Casa de los Famosos, siendo parte del pasado de Arath de la Torre que pudiera utilizar para desestabilizar su salud mental y como una estrategia para exponer su imagen ante el público.

Por otro lado, Shanik Berman considera que Adrián Marcelo está exagerando esta situación, pues lo que ella dijo con autorización de Arath dentro de la casa fue un problema que tuvo el actor hace dos años en una obra de teatro con una coreógrafa.