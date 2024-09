LCDLFM: Adrián Marcelo aclara a Odalys García la frase de "una mujer menos para maltratar"

Odalys García encara a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, para cuestionarlo respecto a la frase que emitió días atrás "Una mujer menos para maltratar", pues en redes sociales se viralizó y por ella no dejan de emitir comentarios negativos en contra del participante del reality show de Televisa

"Quisiera saber si fue con ironía o en serio...", dice Odalys García a Adrián Marcelo, quien en presencia de sus compañeros de La Casa de los Famosos México se defiende de ataques a su persona por la referida frase "Una mujer menos para maltratar".

POLÉMICA

"Fue completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Gala y Arath al inferir que mi estancia ha sido para violentar mujeres. Gala hizo de todo para exhibirme diciendo que teme por la seguridad de sus compañeras y en ningún momento mis conductas han sido para violentar a mujeres. Karime, Briggitte y yo tenemos una buena relación, la frase la dije para que Gala la escuchara, con ironía", expresó Adrián Marcelo.

Agregó que está consiente respecto a que su humor es pesado: "la producción de La Casa de los Famosos México lo entiende, soy un comediante que llega a nuevas generaciones. La frase fue una broma con la intención de ironizar lo bajo que fueron Arath y Gala al difamarme usando adjetivos terribles, ruines que me tienen tenso."

PANORAMA

Adrián Marcelo recalcó en la misma conversación que se difunde en X que ya pidió su salida de La Casa de los Famosos México el domingo pasado, pero la producción la pasó por alto y dice cómo se siente en realidad.

"No me siento una víctima, cuando se llega a esto con la intención de ganar se te quita un poco lo divertido, pero lo de Arath y Gala fue una bajeza total."

El youtuber señaló a Gala Montes como una mujer enferma y que carece de inteligencia emocional "que debe mediarse para estar en competencia. Fue una broma para ironizar...", volvió a recalcar respecto a la frase "Una mujer menos para maltratar".

Gala Montes, por su parte, responde a Adrián Marcelo: "me violentaste. Sigues metiéndote con esos temas, eres una persona misógina, no debe estar aquí. ¡Te lo mereces! Así te lo van a repetir allá afuera. A Briggitte no le caes bien, a Karime tampoco, no te hagas el hipócrita."

Odalys García dio por terminada la conversación, pues no pretende convertir el momento en un debate en La Casa de los Famosos, solamente pretendía aclarar lo de la frase "Una mujer menos para maltratar".