"Lazy "Boy" tiene emotivo encuentro con Santa Fe Klan; se declaran fan uno del otro

El rapero Santa Fe Klan y el peleador mexicano de la UFC, Ronaldo Rodríguez, también conocido como "Lazy Boy", tuvieron un encuentro en donde ambos se mostraron admiración durante la presentación del nuevo sencillo "Blanco y negro" del artista originario de Guanajuato.

Santa Fe Klan y "Lazy Boy" aprovecharon que se tenían frente a frente para declararse uno fan del otro, pues el peleador tomó el micrófono como parte de los presentes y aprovechó también para lanzarle una pregunta: ¿Qué se siente ser auténtico?

"LAZY BOY" LE DECLARA SU ADMIRACIÓN A SANTA FE KLAN

"Soy tu fan, perdón, carnal, pero es que no ma*es, soy tu fan. Estoy muy emocionado. En mi vida había podido tener algo tan cercano. Al chile, me inspiraste y la neta mi pregunta es: ¿qué se siente, carnal, representar a una persona que es real? Porque tú eres real, güey. Tú eres auténtico, güey. Tú vienes desde las calles y no aparentas intentar ser nada, carnal. Te admiro y te respeto como no tienes una idea, güey. Me has enseñado mucho, carnal", expresó "Lazy Boy".

Luego de escuchar estas palabras los presentes se conmovieron y aplaudieron mientras que los famosos se daban un abrazó.

REACCIÓN DE SANTA FE KLAN

Ante las palabras de "Lazy Boy", Santa Fe Klan quedó conmovido y lleno de nostalgia recordó momentos sobre su vida y su música, asegurando que se sentía triste por todo lo que ha tenido que vivir:

"No, carnal, se siente tristeza y entiendo que tengo un chi$%$ de hue$%s para aguantarme las pinc#$s ganas de llorar frente a un chin#$ de cámaras, pero se siente un chin#$ de tristeza y se siente un chin#$ de dolor, porque no es fácil. Un chin#$ de cosas que me han pasado que por eso se siente dolor, aunque toda la música es real. Todo lo que digo, hasta las cosas buenas y las cosas malas, es real. Peleas que hemos tenido en el barrio. Un chingo de cosas que es el orgullo del barrio".

"Es mucho peso en el corazón, es mucho dolor. Yo creo que tanto dolor se convierte en felicidad, saber que ese dolor que es real y ese sacrificio que es real duele tanto que te hace feliz que te duela tanto porque, duele porque es real", respondió el rapero.