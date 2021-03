Laura Pons confronta a Arturo Macías por abuso sexual

"Quería verte de frente y decirte que, por qué tú, cuando yo tenía 17 años, me llevaste a un motel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que quería quitar yo de mi corazón porque con el paso de los años me di cuenta de que estaba mal", aseguró Laura Pons.

Noticia Relacionada Hija de Rocío Dúrcal la recuerda a 15 años de su fallecimiento

PUBLICIDAD

También le reclama por qué la llevo a un hotel siendo ella menor de edad.

El "Turry" Macías negó todas las acusaciones y le contestó que él no la había llevado a ningún hotel y le da su versión de los hechos.

"A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones", le dice Macías.

Ella le pide que recuerde y acepte que sí la llevó a ese sitio y la tocó de manera inapropiada, pero él insiste en que sería incapaz de hacer algo así, al mismo tiempo que le reitera su apoyo.

"Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste, no me digas que no Arturo, tú me llevaste a un motel... ¿por qué eres así? [...] No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no quería, ni siquiera disfrutaba el que me estuvieras tocando. Era la primera vez que yo veía pornografía".

"Lau, te agradezco la confianza de que estés platicando esto y te abras, toda mi intención siempre fue buena, ¿me entiendes?, nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento", insistía él.

"No quiero ser grosero, fuiste con otra persona; el que nada debe, nada teme, yo por eso estoy aquí platicando y estoy abierto a cuando quieran platicar. ¿O te quieres hacer fama?", contestó Arturo Macías.

Cabe señalar que el programa "Hoy" suspendió provisionalmente a quien es la voz en off del programa matutino, mientras todo se aclara y las autoridades dictaminan.