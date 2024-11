Laura Pausini desmiente supuesta amistad con Marilyn Cote:  "No tengo idea sinceramente quién es"

En días recientes, el nombre de Marilyn Cote ha resonado en los medios de comunicación debido a un escándalo que involucra la presunta práctica ilegal de la psiquiatría en Puebla, donde reside. La mujer es acusada de ejercer la profesión sin cédula profesional, así como de recetar medicamentos controlados a sus pacientes.

A raíz de esta controversia, Cote ha estado en el ojo del huracán, no solo por los cargos legales, sino también por sus declaraciones públicas sobre su supuesta amistad con la famosa cantante italiana Laura Pausini.

LAURA PAUSINI DESMIENTE SUPUESTA AMISTAD CON MARILYN COTE

En redes sociales, la abogada compartió varias imágenes en las que aparecía junto a la intérprete de "Víveme", asegurando que ambas se conocían desde hace más de 20 años y que su vínculo era de una amistad perdurable. Internautas rápidamente se percataron de las imágenes y empezaron a circular en redes sociales, preguntándose si era real, hasta preguntarle a la cantante italiana sobre su supuesta amistad con Cote.





Sin embargo, la afirmación de Cote fue rápidamente desmentida por la propia Laura Pausini, quien reaccionó en su cuenta oficial de Instagram para aclarar que no tiene ningún tipo de relación con ella.

El pasado 8 de noviembre, Pausini respondió a una pregunta directa de un seguidor sobre su supuesta amistad con Cote, asegurando que no tiene idea de quién es.

"MUCHA GENTE ME ESTÁ PREGUNTANDO ESO... NO ENTIENDO POR QUÉ. NO TENGO IDEA SINCERAMENTE DE QUIÉN ES, PERO VEO EN SU PÁGINA ALGUNAS FOTOS CONMIGO" , escribió la cantante en su publicación.

Además, Pausini sugirió que Marilyn Cote podría ser simplemente una de sus fanáticas, señalando que no recuerda haber tenido ningún contacto cercano con ella. "QUIZÁS ES UNA FAN. ¿POR QUÉ TODO EL MUNDO ME PREGUNTA ESO? ¿ME PUEDEN EXPLICAR QUÉ ESTÁ PASANDO CON ESTA SEÑORA?", agregó la cantante, visiblemente sorprendida por la atención que la situación ha generado.

El desmentido de Laura Pausini no solo desbarata las afirmaciones de Cote sobre su amistad, sino que también subraya el creciente escándalo que ha involucrado a la mujer, quien, además de la cantante italiana, también afirmaba conocer a otras figuras del espectáculo, como el cantautor Eros Ramazzotti. Sin embargo, tras la ola de críticas y la controversia generada, Cote decidió cerrar sus cuentas de redes sociales.

La situación de Marilyn Cote ha provocado que las autoridades de Puebla inicien una investigación en su contra por el ejercicio ilegal de la psiquiatría, mientras la opinión pública sigue atentamente los detalles de su carrera profesional y su vínculo con figuras del entretenimiento. Por lo pronto, Laura Pausini ha dejado claro que no tiene ninguna relación con la abogada y que, en este caso, la única conexión real entre ellas es el uso de su imagen en redes sociales.