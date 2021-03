Latinos brillan en los Premios Grammy

El año pasado Eilish había arrasado en los Grammy, en esta edición sólo tenia cuatro nominaciones pero en la gala se llevó el premio más prestigiado, el de la grabación del año con "Everything I Wanted".

Fue en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, donde estuvo Trevi Noah como presentador, donde también triunfaron la noche de este domingo Billie Eilish, Taylos Swift, Beyoncé, H.E.R. y Megan Thee Stallion.

El acento latino se dejó ver en la gran velada musical, ya que Bad Bunny,F ito Páez y Natalia Lafourcade fueron los nombres latinos que destacaron.

Fito Páez pronto expresó en su cuenta de redes sociales su emoción, haciendo alusión a una frase de Gustavo Cerati, que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor.

La ceremonia duró cuatro horas, en esta edición se centró en las actuaciones musicales, alagunas en vivo, otras pregrabadas y sin la presencia de miles de músicos.

Harry Styles y Billie Eilish fueron los primeros en subir al escenario, después le siguieron Lili Baby, Bruno Mars con Anderson Pakk, Megan Thee Stallion con Cardi B, Taylor Swift, Bad Bunny.

La actuación que causó más impacto, que fue la de Lil Baby quien hizo una denuncia de la brutalidad policiaca y la gran discriminación que la comunidad estadounidense sufre en la actualidad.

La canción de H.E.R. hizo referencia a las últimas palabras del afroestadounidense George Floyd quién perdió la vida en el mes de mayo del 2020, en un injusto acto cuando fue sometido por un policía que lo retuvo con la rodilla sobre el cuello.

Al recibir el premio, H.E.R. expresó en su discurso que nunca imaginó que su "miedo y dolor" se transformarían en una situación de gran impacto.

RECUERDAN A ARMANDO MANZANERO

También se rindió homenaje a los cantantes que fallecieron el año pasado Armando Manzanero, compositor y uno de los más grandes de todos los tiempos, así como Chick Corea, Eddie Van Halen o Kenny Rogers y Little Richard.

LISTA DE GANADORES

Grabación del año: Everything I wanted - Billie Eilish

Álbum del año: Folklore - Taylor Swift

Canción del año: I Can't Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: King's Disease - Nas

Mejor canción de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor actuación de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyoncé

Mejor álbum pop tradicional:American Standard - James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano: YHLQMDLG - Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: "La conquista del espacio" - Fito Páez

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): "Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade

Mejor álbum tropical latino: "40" - Grupo Niche

Mejor álbum de R&B:Bigger Love - John Legend

Mejor actuación de R&B: Black Parade - Beyoncé

Mejor canción de R&B: Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor canción de rock: Stay High - Brittany Howard

Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

Mejor álbum de música alternativa: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker - Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die ("Sin tiempo para morir")- Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance: "10%" - Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada

Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush