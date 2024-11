¡Las Plásticas regresan a la pantalla grande! "Chicas Pesadas" regresa a Cinépolis

La comedia adolescente "Chicas Pesadas" (Mean Girls), estrenada en 2004, regresa a las salas de cine de México el próximo 5 de diciembre de 2024 en una proyección especial organizada por Cinépolis, a través de su programa +QUE CINE.

La película, dirigida por Mark Waters y escrita por la comediante Tina Fey, estará disponible en múltiples ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, Tijuana, Mérida, Morelia, y muchas más.

CHICAS PESADAS REGRESA AL CINE

La historia de "Chicas Pesadas" sigue a Cady Heron (interpretada por Lindsay Lohan), una joven que, tras haber crecido en África con sus padres zoólogos, se muda a Estados Unidos y se enfrenta a los complejos códigos sociales de la preparatoria. En su nueva escuela, Cady se encuentra con las Plásticas, un grupo de chicas populares liderado por la temida Regina George (Rachel McAdams). Lo que sigue es una sátira mordaz y divertida sobre la rivalidad, las dinámicas de amistad y la popularidad en la adolescencia, características que hicieron de esta película una de las más queridas de todos los tiempos.

Desde su estreno hace 20 años, "Chicas Pesadas" no solo fue un éxito de taquilla, sino que también se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura juvenil. Frases como "On Wednesdays we wear pink" o "It´s October 3rd" siguen siendo parte del lenguaje cotidiano, y su crítica aguda a los códigos sociales y los personajes entrañables han asegurado su lugar como una película de culto.

PREVENTAS Y PROMOCIONES

La preventa para las funciones de "Chicas Pesadas" ya está disponible, por lo que si quieres disfrutar de la película en pantalla grande, solo tienes que ingresar al sitio web de Cinépolis y asegurar el lugar. Recuerda que las funciones son limitadas, así que no pierdas tiempo.

Además, Cinépolis ofrece varias promociones especiales:

Acumula puntos: Con cada compra de boletos, se puede obtener el 5 por ciento en puntos.

Con cada compra de boletos, se puede obtener el 5 por ciento en puntos. Combo Lunes: Disfrutar de dos entradas, un refresco y unas palomitas jumbo por solo 275 pesos.

Disfrutar de dos entradas, un refresco y unas palomitas jumbo por solo 275 pesos. Martes 2x1 en entradas en todos los formatos de sala.

2x1 en entradas si pagas con tu tarjeta MasterCard.

en entradas si pagas con tu tarjeta MasterCard. 20 por ciento de descuento usando tu tarjeta Visa para comprar entradas.

UN REESTRENO PARA TODOS

Este 2024, "Chicas Pesadas" celebra 20 años desde su estreno, y Cinépolis ha decidido brindarle una segunda vida en los cines para que tanto viejos como nuevos fans puedan disfrutar de sus momentos más memorables en la pantalla grande. Ya sea que hayas visto la película una y otra vez o que sea la primera vez que la disfrutas, esta es la oportunidad perfecta para compartir con amigos o revivir tu amor por las Plásticas.