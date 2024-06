Las mejores series y películas LGBTQ+

Ya inició junio, un mes significativo para la comunidad LGBTQ+ porque celebra la libertad de ser uno mismo sin prejuicios. Durante este mes, se organizan marchas en diversas partes del mundo, incluyendo México. También se realizan exposiciones de arte, reuniones y diversos eventos que buscan crear espacios donde todos se sientan aceptados.

Entre las actividades del Mes del Orgullo, la proyección de películas y series cuya temática principal está relacionada con el movimiento LGBTQ+ juega un papel fundamental. Estas producciones no solo promueven el respeto y el amor sin prejuicios, sino que también profundizan en los problemas que puede enfrentar una persona debido a sus preferencias sexuales o su identidad de género.

Te presentamos algunas películas y series de televisión que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar, en compañía o en solitario, para celebrar la diversidad y la inclusión.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:

"Call Me by Your Name": Situada en Italia, esta conmovedora historia de amor entre Elio y Oliver, ha sido aclamada por su representación honesta y emocional del amor.

"Moonlight": Ganadora del Óscar a la Mejor Película, esta obra maestra sigue la vida de un joven afroamericano mientras lucha con su identidad y sexualidad.

"Love, Simon": Una comedia romántica que sigue a un adolescente de 17 años mientras lidiando con la escuela y el reprimir sus sentimientos.

"The Handmaiden": Un thriller psicológico que explora una relación lésbica en el contexto de una historia de engaños y traiciones en la Corea de los años 30.

SERIES DE TELEVISIÓN RECOMENDADAS:

"Pose": Esta serie dramática narra la vida de la comunidad trans y gay de Nueva York en la década de los 80 y principios de los 90, con un enfoque en la cultura del ballroom.

"Sex Education": Una serie británica que aborda diversas cuestiones de sexualidad y relaciones. Un grupo de adolescentes intenta comprender su cuerpo sin prejuicios y con amor propio. Otis y Maeve crean una clínica de terapia sexual clandestina en la escuela, con el objetivo de ayudar a sus compañeros y amigos.

"Euphoria": Con su enfoque en la vida de los adolescentes, esta serie incluye personajes y tramas LGBTQ+ que abordan temas de identidad, adicción y amor.

"Orange Is the New Black": Aunque principalmente centrada en la vida dentro de una prisión de mujeres, esta serie presenta varias historias de amor y lucha LGBTQ+.