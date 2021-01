Las mejores frases de los Beatles en el Día Internacional de la Banda

Mi independencia parece haberse desvanecido en la niebla. Frases de Help!

Estábamos todos en este barco que fueron los sesenta, nuestra generación, un barco que iba a descubrir el Nuevo Mundo. Y los Beatles viajaban la cofa. John Lennon

Recuerdo el día en que vino a pedirme ayuda con una de sus grandes canciones, Taxman. Yo lo ayudé porque él me lo había pedido. Vino a mí porque sabía en ese momento que Paul no lo habría ayudado. Pero en verdad no tenía ganas. Lo que pensé fue: ´Uh, no, encima tengo que trabajar con las cosas de George´ Pero lo amaba y no quería herirlo, y cuando me llamó me contuve y le dije que sí. John Lennon

Alguien me dijo "pero Los Beatles son antimaterialistas". Eso es un gran mito. John y yo solíamos sentarnos literalmente y decir, "vamos a escribir una piscina". Paul McCartney

La posesión no es de nueve décimas partes de la ley de sus nueve décimas partes del problema. John Lennon

¿Por qué debería retirarme? ¿Sentarme en casa y ver la televisión? No gracias. Prefiero estar fuera para tocar. Paul McCartney

Buscas a la chica con el sol en sus ojos y se ha ido, de Lucy In The Sky With Diamonds.

Cuando tus bienes tan preciados comiencen a cansarte, mira hacia mí, no estaré lejos, no estaré lejos. De la cancion And Your Bird can Sing

Algunas de las mejores canciones que conozco son algunas que aún no han sido escritas, y ni siquiera importa si nunca llego a escribirlas, porque son sólo insignificancias en el panorama completo. George Harrison

Yo inicie la banda. Yo la disolví. Es así de sencillo. Mi vida con Los Beatles se había convertido en una trampa, en una cinta continua. Cuando finalmente tuve las agallas de decirle a los otros tres que, entre comillas, quería el divorcio, comprendieron que lo decía en serio; a diferencia de las anteriores amenazas de Ringo y George de marcharse. John Lennon

Mi madre era del cielo, mi padre era de la tierra, pero yo soy del universo y tú sabes cuanto vale eso. Yer Blues. Frases de los Beatles.

Mira cómo corren como cerdos delante de un rifle. I Am The Walrus.

No hay nada que tú puedas hacer que no se pueda hacer, nada que puedas cantar que no se pueda cantar, nada que puedas hacer excepto aprender a ser tú mismo a tiempo. All You Need is Love

Y cada vez que sientas dolor, oye Jude, no cargues el mundo sobre tus hombres. Hey Jude.

No hay nadie a quién puedas salvar que no pueda salvarse. All you need is love.

Él es un hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo sus planes de ninguna parte, para nadie. No tiene punto de vista y no sabe hacia dónde va... ¿No se parece un poco a ti y a mí? Nowhere Man

Aunque me ría y actúe como un payaso, bajo esta máscara tengo el ceño fruncido. Mis lágrimas caen como lluvia del cielo, ¿es por ella o por mí mismo que lloro? I´m a Loser

Yoko realmente me despertó de mismo. Ella no se enamoró de un Beatle, no se enamoró de mi fama. Ella se enamoró de mí por mí mismo, y por eso sacó lo mejor de mí. Ella era el último viaje. John Lenon

Siempre quise escribir una canción como los otros, y lo intentaba, pero en vano. No me costaba encontrar la letra, pero cada vez que se me ocurría una melodía y se la cantaba a los otros, me decían: "r „No me gustan las chicas intelectuales porque nunca entiendo de qué me están hablando. Ringo Starr

Sé que nadie puede hacerme daño porque la felicidad es un arma caliente. De la canción, Happines Is A Warm Gun. Frases de los Beatles.

Trabajando en el cine me siento más independiente y creador por mis propios medios, pero, además, termina completamente con la responsabilidad de ser un beatle. Cuando me senté a la batería ante miles de personas que asistieron al Festival de Bangla Desh que organizó George Harrison, tuve una sensación de libertad como nunca antes había sentido cuando trabajábamos con los Beatles. Ringo

Noticia de: https://okdiario.com/curiosidades/frases-beatles-dia-internacional-banda-6704884