Las canciones y artistas más destacados de 2024

El año 2024 fue un periodo extraordinario para la música, con lanzamientos que dominaron las plataformas de streaming y las listas de popularidad. Estas son algunas de las canciones más escuchadas del año:

"Espresso", de Sabrina Carpenter: La canción más reproducida del año en Spotify, reafirmando el talento y popularidad de la artista.

"I Had Some Help", de Post Malone y Morgan Wallen: Este tema logró romper récords de ventas y reproducciones semanales, convirtiéndose en un éxito indiscutible en 2024.

"Lose Control", de Teddy Swims: Con un rendimiento destacado en el Billboard Hot 100, esta canción se posicionó como uno de los mayores éxitos del año.

"Taste", de Sabrina Carpenter: Otro gran éxito de la cantante, que muestra su versatilidad y alcance global.

"Si Antes Te Hubiera Conocid", de KAROL G: Una balada conmovedora que conquistó a millones de fanáticos, consolidando a KAROL G como una de las artistas más influyentes del género urbano.

"Die With A Smile", Lady Gaga y Bruno Mars: Una poderosa colaboración que emocionó a los fans con su intensidad y mensaje.

"Se me olvida", Maisak y Feid: Un tema urbano que dominó las pistas de baile y se convirtió en un éxito en Latinoamérica.

"Big Dawgs", Hanumankind y Kalmi: Una propuesta innovadora que destacó en la escena independiente por su frescura y estilo único.

"La reina", Lola Índigo: Con ritmos pegajosos y letras empoderadoras, esta canción se convirtió en un himno del pop español.





TAYLOR SWIFT, LA MÁS ESCUCHADA

Taylor Swift se consagró como la artista más escuchada del mundo en Spotify durante 2024, acumulando más de 26 millones de reproducciones. Su impacto global continúa siendo inigualable, reafirmando su posición como un ícono de la música.

Este logro marca el segundo año consecutivo en que Swift encabeza las listas de la plataforma. Su éxito se atribuye en parte a su gira "The Eras Tour", que ha batido récords de asistencia y ha tenido un impacto económico significativo.





Fortnight (feat. Post Malone)

Una colaboración que fusiona los estilos distintivos de Swift y Post Malone, logrando una amplia aceptación por parte del público.

I Can Do It With a Broken Heart

Una balada emotiva que ha resonado profundamente con los oyentes, destacándose en las listas de reproducción.

Cruel Summer

Aunque lanzada previamente, esta canción ha mantenido su popularidad, siendo una de las más reproducidas en plataformas digitales.

August

Parte de su álbum "Folklore", esta melodía ha seguido capturando la atención de los fanáticos por su narrativa lírica.

Anti-Hero

Una canción que explora temas de autopercepción y vulnerabilidad, conectando con una amplia audiencia.

Estas canciones reflejan la versatilidad y el talento de Taylor Swift, consolidándola como la artista más escuchada en 2024.