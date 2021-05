Lady Gaga confiesa que quedó embarazada al ser violada por un productor

La cantante y compositora habló sobre la terrible experiencia en el programa de Apple TV + de Oprah Winfrey y el príncipe Harry "The Me You Can't See", que se centra en la salud mental.

Lady Gaga, cuyos éxitos incluyen "Born This Way" y "Shallow", recordó haber tenido un "brote psicótico total" años después de haber sido violada. "Durante un par de años, no fui la misma chica", dijo.

La ganadora del Grammy y el Óscar dijo que la casa productora la mantuvo "encerrada" en un estudio y amenazó con quemar su música si no se quitaba la ropa.

"Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio. Un productor me dijo: ´Quítate la ropa. Yo dije: ´No´. Y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música y luego no se detuvieron, no dejaron de preguntarme y me quedé paralizada... Ni siquiera me acuerdo", contó.

Gaga no quiso revelar el nombre de su agresor, pues siente temor de volver a encontrarlo. "Entiendo este movimiento #Metoo, entiendo que algunos otros se sientan realmente cómodos con esto, y yo no, no quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más", aseguró.

La cantante platicó que se desmayó durante el ataque y que no se lo contó a nadie durante más de 7 años, además, confesó que más tarde le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático después de ir al hospital por dolor crónico.

Aseguró que sintió un dolor total y se quedó entumecida, luego estuvo enferma durante semanas y fue entonces que se dio cuenta que fue el mismo dolor que sintió cuando la persona que la violó la dejó embarazada en la esquina de la casa de sus padres porque en ese momento estaba vomitando y se sentía enferma. "Debido a que había sido abusada, estuve encerrada en un estudio durante meses".

Ahora, la cantante vive su proceso de recuperación, que implica compartir su historia, pero no para que lloren por ella, sino para que las personas que pasan por algo similar abran su corazón a alguien más, porque el haber pasado por esa situación la hacen comprender que la gente necesita ayuda y aseguró que el poder hablar de ello es parte de su curación.