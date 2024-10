La Oreja de Van Gogh y su vocalista Leire se separan; ¿Vuelve Amaia Montero?

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, La Oreja de Van Gogh anunció la separación de su vocalista, Leire Martínez, después de 17 años de carrera juntos. La banda vasca calificó la decisión como "dura y difícil", explicando que, a pesar de los esfuerzos, no consiguieron acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo.

La ruptura marca un hecho significativo en la historia del grupo, que ya vivió una situación similar en 2007, cuando Amaia Montero dejó la formación para seguir su carrera como solista.

El grupo destacó su profunda conexión emocional que han compartido durante estos años, recordando que han vivido una etapa que todos llevarán en su corazón.

La banda, que se hizo famosa en los años 90 con éxitos como "Rosas", ha lanzado cuatro discos durante la etapa de Leire Martínez, siendo el más reciente "Un susurro en la tormenta", publicado en 2020.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

¿REGRESA AMAIA MONTERO A LA OREJA DE VAN GOGH?

En las últimas semanas, han circulado rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero al grupo. La cantante, que ha estado alejada de los escenarios desde 2022, sorprendió recientemente al público al unirse a Karol G en un concierto en el estadio Santiago Bernabéu, lo que reavivó las especulaciones sobre su retorno.

Por su parte, Leire Martínez ha enfrentado estos rumores con firmeza, y ha expresado en varias ocasiones su descontento ante la percepción de que su papel en La Oreja de Van Gogh podría ser eclipsado por la posibilidad de que Montero regrese.

En una entrevista, afirmó: "Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí. Parece que todo el mundo se olvida de que hay una cantante en el grupo. Me resulta feo ver que no importa nada. No me merezco esto".

La noticia de la separación ha dejado a muchos fans de La Oreja de Van Gogh en estado de shock, especialmente tras una emotiva actuación reciente en las Fiestas del Pilar en Zaragoza, donde Martínez se mostró visiblemente afectada al interpretar una de las canciones más emblemáticas del grupo.

Mientras tanto, no9 se sabe si Amaia Montero regresa a la agrupación y el futuro de La Oreja de Van Gogh queda en el aire, mientras los seguidores esperan las decisiones que tomará la banda en esta nueva etapa sin Leire Martínez.