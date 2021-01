La increíble dedicatoria de Danna Paola para Eleazar Gómez

Recientemente Danna Paola lanzó su nuevo material discográfico, OK, el cual ha sido un éxito total, en el material se destaca el tema " Calla tú ", del que rápidamente sus fans especularon que recopila situaciones que vivió con su exnovio Eleazar Gómez .

Danna Paola fue entrevistada por un programa de espectáculos sobre el motivo que la inspiró para escribir la canción y aseguró que una de sus principales motivaciones fue el machismo que se vive dentro de la industria musical.

Al cuestionarle si era dedicada a Eleazar Gómez, declaró que es un tema que desde el momento que lo escribió pensó en esa situación, aseguró que tenía ganas de escribir sobre el machismo, el amor tóxico, la violencia, porque todos lo han vivido de diferente manera, sin afirmar si fue dedicado a su ex novio.

Danna Paola recalcó que la industria en al que trabaja hay mucho machismo y que han intentado callarla muchas ocasiones: "lo he dicho y ha sido nota en todos lados, que calladita no me veo más bonita", recalcó.

Dijo que ella es una persona muy directa, transparente, y que ha aprendido mucho sobre el feminismo en los últimos años. "Para mí ha sido grandioso decir, necesito escribir una canción que hable de esto, y poder hacerlo, eso me llena", destacó.