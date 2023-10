"La Familia P. Luche" ¿a la pantalla grande?

El reconocido actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, manifestó que después de todos los logros que ha obtenido, se encuentra considerando revivir a los icónicos personajes de "La Famila P. Luche", pero esta vez en un proyecto diferente.

La intensión del talentoso actor y productor es realizar una película basada en la exitosa serie de comedia de la televisión, con la que conquistó el corazón de millones de mexicanos.

A pesar de todo el éxito que ha conseguido en Hollywood, en las películas de drama tales como "CODA" y "Radical", mismas que le valieron importantes reconocimientos como el Oscar, compartió que tiene muchos sentimientos acerca de la evolución que ha vivido dentro de su carrera profesional, y se siente orgulloso sobre sus inicios como comediante y tal vez regrese a sus raíces humorísticas.

"Me siento en un punto de confusión. Hay muchas personas que me preguntan si voy a volver a hacer ´La Familia P. Luche´ o interpretar a mis personajes nuevamente. Por otro lado, algunos creen que estoy en un nivel en el que ya no puedo regresar a ese tipo de proyectos", expresó Derbez.

"Estoy en un momento en el que no sé qué hacer, y honestamente, a mí no me da vergüenza. La comedia me ha formado y estoy orgulloso de mi pasado en ese género", continuó.

Sin embargo, pretende encontrar un punto medio entre la comedia y el drama para estabilizar aún más su carrera.

"Ojalá pueda ser uno de esos en un millón que pueden protagonizar una película dramática un día y ´La Familia P. Luche´ al siguiente sin problema. No me gustaría tener que elegir entre un mundo u otro", aclaró Eugenio.

Derbez reconoció que su influencia en la industria del entretenimiento ahora tiene una mayor responsabilidad.

"Como alguien que está frente a las cámaras, quiero contar historias que ayuden a mi país y a los mexicanos, historias que vayan más allá de una simple carcajada. Aunque también es importante reconocer el valor de la comedia como una forma de sanar y una obra social", finalizó Derbez.