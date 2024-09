La Casa de los Famosos México: ViX responde a las quejas de censura en la trasmisión tras reclamos en redes sociales

La plataforma de streaming ViX, encargada de transmitir "La Casa de los Famosos México", se encuentra en el centro de la polémica debido a las quejas de los espectadores sobre cortes en la transmisión en vivo del popular reality show.

Los seguidores del programa han expresado su descontento en redes sociales, donde han señalado que la señal se interrumpe especialmente durante discusiones intensas y temas controversiales, lo que ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por "promoción fraudulenta".

QUEJAS DE USUARIOS EN REDES SOCIALES

En la plataforma X (anteriormente Twitter), varios usuarios han manifestado su preocupación con comentarios como: "Oye @Profeco la plataforma @VIX me ofreció #LaCasadelosFamososMex SIN censura al pagar su modo Premium y llevan ya 30 minutos de censura!!! ¿Qué procede?, Asimismo comentarios de: "Qué pasa?, pago la suscripción y no puedo acceder, literal estaba viendo la casa de los famosos y se fue la transmisión". Estos comentarios reflejan una creciente frustración entre los seguidores que sienten que el servicio no está cumpliendo con sus promesas de transmisión continua y sin censura.

VIX RESPONDIÓ ANTE LAS QUEJAS DE LOS USUARIOS

Ante la ola de críticas, ViX ha respondido aclarando que los cortes en la transmisión se deben a ajustes técnicos necesarios para mantener la calidad del contenido. A través de un comunicado en redes sociales, la plataforma explicó: "¡Hola! Los ajustes técnicos incluyen tareas como la calibración de cámaras, la sincronización del audio y la verificación de la calidad de la señal. Son esenciales para que el programa en vivo se vea y escuche de la mejor manera posible. Gracias por tu comprensión a #LCDLFMX".

Sin embargo, la respuesta de ViX no ha logrado mitigar la incomodidad de los usuarios. Muchos han señalado que durante la primera temporada del programa no se experimentaban estos problemas y sostienen que los ajustes técnicos no deberían afectar la transmisión de manera tan recurrente. Comentarios como "No creo que los ajustes técnicos como calibración de cámaras y sincronización de audio se hagan al mismo tiempo en todas las cámaras de la casa. Publicidad engañosa" y "Ya no voy a renovar mi plan ViX. Esto ya se salió de control" evidencian una creciente desconfianza hacia la plataforma.

A pesar de la explicación de ViX, los seguidores continúan exigiendo una solución y han planteado dudas sobre la transparencia del servicio. "Si tienen que calibrar y hacer ajustes técnicos, entonces no digan que están al aire 24/7 porque eso es mentira", expresaron algunos usuarios.

Hasta el momento, ViX no ha proporcionado una respuesta adicional ni ha tomado medidas concretas para abordar las quejas. La situación sigue siendo un tema de debate entre los aficionados al reality show y la plataforma de streaming, mientras Profeco permanece atenta a las denuncias presentadas.