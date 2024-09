La Casa de los Famosos México: ¿Gala Montes y Agustín Fernández son más que amigos?

La madrugada de este martes, Gala Montes se sinceró por Agustín Fernández para aclarar la relación que se ha desarrollado dentro de la casa

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

En una noche cargada de emociones, Gala Montes y Agustín Fernández protagonizaron una intensa confrontación en La Casa de los Famosos México 2. Tras más de 50 días encerrados en el reality show, Montes decidió enfrentar a Fernández para aclarar la relación que han desarrollado dentro de la casa.

La conversación, que se llevó a cabo en la madrugada del martes, se centró en las actitudes de Agustín que Gala considera molestas.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ Y GALA MONTES?

Gala Montes le expresó a Agustín Fernández su descontento con su comportamiento, especialmente con la aparente indiferencia y frialdad que él ha mostrado hacia ella. Gala dejó claro que le incomoda que la relación entre ambos se limite a besos los viernes y que el resto de la semana se le trate como a una persona más.

Agustín, por su parte, explicó que su actitud se debe a malas experiencias previas en el amor y aclaró que no estaba interesado en una relación sería dentro del reality. "He dejado muy en claro que no quería nada serio. Estamos aquí para divertirnos, y por eso a Gomita nunca le di entrada", comentó el argentino.

Gala, sin embargo, subrayó que no está buscando una relación formal ni convertirse en su novia o esposa, sino que simplemente desea que la traten con respeto y que se mantenga una coherencia en su trato. La actriz aseveró que no puede aceptar el comportamiento inconsistente de Agustín y que prefiere que su relación se limite a una amistad si no están en la misma sintonía.

Montes también expresó su molestia por el hecho de que Agustín haya mostrado afecto hacia otras mujeres en la casa, como al tocar la rodilla de Karime Pindter. Gala enfatizó que, aunque no sean pareja formal, requiere respeto constante y que su comportamiento debe ser más coherente.

En un tono firme, Gala advirtió a Agustín que esta sería su última advertencia para que ajuste su comportamiento.

"Yo no estoy para que vayas a medias conmigo, o sea, aunque estemos aquí cinco días, yo requiero el cariño que necesito", declaró. A lo que Agustín respondió que iba a "portarse bien" y se comprometió a hacer un esfuerzo adicional en su trato hacia ella.

Gala concluyó su intervención pidiendo a Agustín que baje sus barreras emocionales y se abra más hacia ella, ofreciéndose como apoyo durante su tiempo en el reality. "Baja las barreras conmigo, quiero ser un soporte para ti aquí si puedo", dijo Gala.

La conversación ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del reality, quienes están divididos entre quienes apoyan a la pareja y aquellos que consideran que su relación es tóxica. Mientras tanto, tanto Gala como Agustín deberán navegar sus diferencias mientras continúan en la competencia.