La Casa de los Famosos México: Fans celebran la salida de Gomita con los mejores memes

La Casa de los Famosos México 2 se sacudió nuevamente con la salida de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, quien se convirtió en la sexta eliminada del reality show. Después de 43 días de intensas, dinámicas y dramáticas interacciones, el público decidió que era momento de poner fin a la participación de Gomita en la casa más famosa del país.

Gomita formó parte de la placa de nominados la última semana, donde compartió espacio con Karime, Adrián Marcelo y Briggitte. A pesar de sus esfuerzos, los votos del público no fueron suficientes para salvarla, lo que la llevó a enfrentar el mecanismo giratorio junto con Pindter.

El momento de despedida llegó rápidamente para Gomita, quien tuvo que abandonar el reality y abordar el vehículo que la trasladó al foro donde la esperaba la conductora Galilea Montijo. Karime, por su parte, regresó a La Casa para reunirse con el team Mar, mientras la influencia de Gomita en las redes sociales comenzaba a hacerse sentir.

REACCIÓN DE LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES TRAS LA SALIDA DE GOMITA

La reacción de los internautas no se hizo esperar. La salida de Gomita fue celebrada con una oleada de memes que inundaron las redes sociales, reflejando la controversia que su participación había generado. Los seguidores del programa mostraron un claro descontento con las actitudes de Araceli durante su estadía en el reality show, lo que avivó una corriente de memes y comentarios satíricos en su honor.

Ya fuera del programa, Gomita tuvo la oportunidad de conectarse con sus compañeros desde el foro. Sus primeras palabras fueron una mezcla de reflexión y emociones: "Está bien fuerte, no me arrepiento de cada día que viví ahí. Espero que México no me odie, me daba miedo salir. Había días muy buenos, muy malos y de mucha risa". Además, la influencer confirmó que estaba enamorada de Agustín Fernández, aunque este la había rechazado en diversas ocasiones.

La salida de Gomita marca otro capítulo en la dinámica de La Casa de los Famosos México 2, y los usuarios de redes sociales continúan disfrutando y comentando los eventos recientes a través de memes, que han capturado la esencia del drama y la controversia que definieron su paso por el reality show.