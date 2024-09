La Casa de los Famosos México: Briggitte Bozzo se convierte en la quinta finalista

Tras haber pasado 67 días de encierro en la casa, Briggite Bozzo se despide convirtiéndose en la quinta finalista

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La noche del miércoles 25 de septiembre, Briggitte Bozzo abandona la casa convirtiéndose en la quinta finalista de "La Casa de los Famosos México", tras haber pasado 67 días en el reality show. Durante su estancia, la actriz no solo celebró su cumpleaños, sino que vivió una montaña rusa de emociones que incluyó momentos divertidos, románticos y emotivos.

Al ser anunciada su salida, Briggitte se despidió de sus compañeros de encierro: Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, quienes continúan en la competencia por el premio de cuatro millones de pesos.

Antes de abandonar la casa, la Jefa, la voz omnipresente del programa, le agradeció por ser "la más alegre, ocurrente y más pequeña" de la casa, reconociendo su valentía al enfrentar nominaciones una tras otra, lo que le permitió ganarse el cariño de sus compañeros y del público.

"Eres una gran guerrera, fiel a tus convicciones, nunca tuviste miedo", le dijo la Jefa, palabras que resonaron en el corazón de Briggitte mientras se preparaba para salir al mundo exterior. Una vez fuera, la joven artista expresó su satisfacción con el camino recorrido y destacó la conexión que formó con su cuarto Mar, así como la familia que construyó con sus colegas, incluyendo un tatuaje simbólico que se hicieron juntas.

"Ya quería salir; pensé que me iba en menos tiempo, no pensaba ser finalista, ni estar en Mar", comentó Briggitte, visiblemente emocionada. La conductora Galilea Montijo, quien también ha sido un pilar del programa, no pudo contener las lágrimas y destacó cómo Briggitte había inyectado luz y alegría a la casa a través de sus locuras y bailes.

"Los amo eternamente, gracias por ser mi familia desde que entré", afirmó Briggitte, con la voz entrecortada. "Me llevo a grandes amigos y familia para el resto de la vida." La experiencia, según sus propias palabras, no solo la hizo más fuerte, sino que le permitió evolucionar como persona.

En su reflexión sobre el tiempo pasado en el reality, Briggitte expresó que el aislamiento del mundo exterior, la desconexión de las redes sociales y la vida cotidiana le ofrecieron la oportunidad de crecer y madurar. "Mi intuición se activó, crecí mucho, maduré. Aprendí a soltar, a que no importa lo que diga la sociedad", comentó, mostrando una madurez sorprendente para su edad.

Con la gran final programada para este domingo, la emoción entre los seguidores del programa está en su punto máximo. "Estoy en shock, después de tanto tiempo encerrada, agradecida", dijo Briggitte al despedirse, recordando que cada momento vivido en la casa fue una lección invaluable.

"La Casa de los Famosos México" ha sido un fenómeno mediático, generando controversia y atrayendo la atención de la audiencia día tras día. La expectativa ahora se centra en quién se coronará como el ganador de esta segunda temporada, que se dará a conocer el próximo domingo 29 de septiembre.