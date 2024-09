La Casa de los Famosos: Así fue el momento cuando Adrián Marcelo se enfrentó con La Jefa antes de marcharse

El paso de Adrián Marcelo por La Casa de los Famosos México 2024 estuvo marcado por controversias, y su salida no fue diferente. Antes de abandonar abruptamente el reality show, el regiomontano sostuvo un tenso intercambio de palabras con "La Jefa", la figura de autoridad que supervisa todo lo que sucede dentro de la casa.

El incidente tuvo lugar durante la gala del martes por la noche, cuando la tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Tras una acalorada discusión con Gala Montes, quien lo acusó de hacer comentarios misóginos y ofensivos, Adrián Marcelo se mostró visiblemente irritado.

En medio del ambiente tenso, decidió manifestar su descontento con las reglas del juego y la producción, sintiéndose particularmente ofendido porque uno de sus chistes subidos de tono fue expuesto y cuestionado por la conductora Odalys Ramírez.

"Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa, exijo en este momento ver a...", titubeó Adrián antes de continuar.

"Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar esto en cuenta discúlpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, pero a mi representante o lo que sea..."

SUBIERON DE TONO

La respuesta de "La Jefa" fue inmediata. Con voz firme, intervino para tomar el control de la situación y silenciar a Adrián Marcelo: "Por supuesto, todos pueden hablar cuando quieran, pero primero terminemos la gala. Gracias, estamos en medio de la transmisión".

A pesar de esto, Adrián Marcelo insistió: "Sí, solo quiero aclarar que yo no voy a participar...", comentó el regiomontano, pero de nueva cuenta fue interrumpido por la voz autoritaria de "La Jefa", quien en un tono más firme y elevado cerró la discusión: "Muy bien, cuando terminemos la gala aclaramos todo".

El enfrentamiento no pasó inadvertido para la audiencia, que observó la falta de disposición de Adrián Marcelo para seguir las indicaciones de 'La Jefa'. A estas alturas, la tensión dentro de la casa era evidente.

El conflicto con "La Jefa" fue el preludio de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2024, que supuestamente ocurrió de manera abrupta a través de una puerta lateral del patio, lejos de la salida principal y sin despedirse de nadie, según un video difundido en redes sociales.

La partida de Adrián Marcelo y los eventos que rodearon su decisión se consideran un hecho sin precedentes en la historia del programa. Aunque la versión oficial sostiene que el regiomontano abandonó la competencia por voluntad propia, varios rumores sugieren que en realidad fue "despedido" por la producción.