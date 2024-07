Kenia Os y Peso Pluma estrenan videoclip de "Tommy & Pamela"

Este jueves, Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a sus seguidores con el tan esperado lanzamiento del videoclip de su nueva colaboración musical "Tommy & Pamela". El estreno generó una gran expectativa y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La canción es parte de "Éxodo", el más reciente disco de Peso Pluma. Este lanzamiento no solo destaca por la música, ya que no es la primera vez que el cantante apuesta por el género urbano, sino también por revelar su nuevo look, que había sido un secreto muy bien guardado.

Asimismo, la cantante sinaloense Kenia Os, es considerada la artista pop más importante actualmente en México, en abril de este año lanzó su álbum "Pink Aura" que cuenta con distintas colaboraciones internacionales, destacándose principalmente por incursionar en el reggaetón.

"Tommy & Pamela" hace referencia a la famosa relación entre el rockero Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson. Mantuvieron un romance controversial, en 1995 la pareja había contratado a un equipo de constructores para remodelar su casa, uno de los electricistas (que también se dedicaba a la escena porno) robó algunas pertenencias de los artistas, entre ellas una cinta pornográfica de la pareja, que posteriormente seria difundida en internet, este acto se salió de control, incluso llegó a las noticias de televisión y revistas de entretenimiento, convirtiéndose en un suceso mediático.

El videoclip acaparó el internet a pocos minutos de su estreno, volviéndose en tendencia en Youtube México y en distintas redes sociales como "X". Lo que tenía expectantes a los fanáticos era el performance de los artistas, tras el lanzamiento de su último álbum, Kenia Os sorprendió al público con un radical cambio de look, dejando atrás el cabello oscuro por un rubio intenso, en una etapa de su carrera multifacética utilizando peluca rubia para sus presentaciones.

Por su parte, desde que se filtró el nuevo corte de Peso Pluma, se mantuvo la intriga en internet, una vez anunciada la colaboración entre ambos cantantes, los fans coincidieron en que se debía a la personificación que tendrían en el video musical de "Tommy & Pamela".

El sencillo posiciona nuevamente a Peso Pluma como uno de los artistas más exitosos del momento, al igual que Kenia Os continúa consolidando su presencia en la escena de la industria musical pop y de reggaetón en México. La colaboración se convirtió en un éxito en plataformas musicales como Spotify y Apple Music.