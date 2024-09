Kendrick Lamar será el protagonista del medio tiempo del Supertazón

Kendrick Lamar será el gran protagonista del icónico espectáculo de medio tiempo de la NFL el próximo año: el ganador del Grammy encabezará el show del Super Bowl en Nueva Orleans, patrocinado por Apple Music.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Lamar será la estrella principal del evento, que tendrá lugar en el Caesars Superdome el 9 de febrero.

La superestrella del rap, ganador de 17 premios Grammy, expresó su deseo de resaltar el hip-hop en el partido por el campeonato de la NFL, tras haberse presentado como artista invitado junto a Dr. Dre y Snoop Dogg en 2022

"El rap es el género que ha tenido el mayor impacto, estoy aquí para recordárselo al mundo. Eligieron a la persona indicada", publicó en un comunicado.

Lamar ha sido una figura destacada desde el lanzamiento de su álbum debut, "Good kid, m.A.A.d city", en 2012. Además de sus 17 premios Grammy, hizo historia al convertirse en el primer artista fuera de los géneros clásico o jazz en ganar un Premio Pulitzer por "DAMN", lanzado en 2017.

Su álbum más reciente, "Mr. Morale & The Big Steppers", fue publicado en 2022. Este año, colaboró en la canción "Like That" con Future y Metro Boomin, la cual lideró el Billboard Hot 100 durante tres semanas. También produjo el éxito "Not Like Us".

CAUSÓ FUROR EN SU PRESENTACIÓN EN MÉXICO

El rapero fue el enarcargado de aperturar el festival "Ceremonia" celebrado el pasado mes de marzo, que se realizó en la Plaza Bicentenario en la CDMX.

El evento reúne a los artistas más influyentes y representativos de la escena musical nacional e internacional, y uno de los protagonistas fue el rapero, compositor y productor discográfico estadounidense, considerado por muchos como uno de los mejores raperos de todos los tiempos.

Siete años debieron esperar para volver a verlo en vivo, conquistando a los presentes y haciendo estallar las redes sociales con múltiples videos y comentarios de felicidad por presenciar su espectáculo.

El rapero incluyó el idioma español con subtítulos en las pantallas para poder comunicarse con todos los asistentes, hablaran inglés o no, él se encargó de que los mensajes que diera llegaran a todos.

Ahora tendrá la tarea de protagonizar el show del medio tiempo del supertazón, la dirección creativa del espectáculo de Lamar estará a cargo de pgLang, la compañía creativa que cofundó el rapero.

A pesar de no haber lanzado un álbum desde "Mr. Morale & The Big Steppers" en mayo de 2022, este ha sido un año destacado para Lamar.