Kelley Mack: ¿De qué murió la actriz de The Walking Dead a los 33 años?

La actriz Kelley Mack, reconocida por su participación en la exitosa serie The Walking Dead, falleció el pasado 2 de agosto en su ciudad natal de Cincinnati, Ohio, a los 33 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado oficial, posteriormente compartido en la cuenta de Instagram de la intérprete.

"Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir. Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche con su amada madre Kristen y la tía Karen presentes", se lee en el mensaje. Horas más tarde, su hermana también expresó su pesar a través del perfil de la actriz.

¿QUIÉN ERA KELLEY MACK?

Kelley Mack, cuyo nombre completo era Kelley Lynne Klebenow, nació el 10 de julio de 1992. Desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo, iniciando su carrera en comerciales. Su talento fue reconocido con un premio de actuación en la Escuela de Artes Tisch por su papel en The Elephant Garden (2008), película que además recibió el Premio Visionario Estudiantil en el Festival de Cine de Tribeca.

Kelley Mack alcanzó gran popularidad por su papel como Addy en The Walking Dead, personaje que apareció en cinco episodios de la novena temporada entre 2018 y 2019. Su personaje fue una de las víctimas de los temidos Susurradores, en uno de los capítulos más impactantes del cierre de temporada.

Además de su trabajo en la serie de AMC, Mack tuvo apariciones especiales en otras producciones televisivas como 9-1-1, Chicago y Schooled, esta última derivada de Modern Family. En el cine independiente participó en filmes como Broadcast Signal Intrusion, donde compartió créditos con Harry Shum Jr., Mr. Manhattan, y una película de Universal Pictures aún no estrenada.

Pero su talento no se limitó a la actuación. También trabajó detrás de cámaras como productora, directora y editora. Fue parte del equipo ejecutivo de una cinta escrita y dirigida por Stephen Portland, y en el ámbito del cortometraje destacó con obras como Positive (2015), The Kingdom (2014) y A Knock at the Door (2016), este último premiado en el Festival de Cine de Terror de Atlanta y nominado en FilmQuest.

Uno de sus logros más destacados fue prestar su voz a Gwen Stacy en Spider-Man: Un Nuevo Universo, película ganadora del Oscar.

¿DE QUÉ MURIÓ KELLEY MACK?

La causa del fallecimiento fue un glioma, un tipo de tumor cerebral que afecta el sistema nervioso central. Este tipo de cáncer se desarrolla en las células gliales del cerebro, encargadas de proteger y dar soporte a las neuronas. Dependiendo de su tipo y grado, el glioma puede ser agresivo y de difícil tratamiento.

La comunidad artística y sus seguidores han lamentado profundamente la pérdida de esta joven actriz, cuya carrera, aunque breve, dejó una huella significativa tanto en pantalla como detrás de ella.