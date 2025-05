¿Fan de "The Walking Dead"? Este es el orden en que debes ver las series de este universo

El universo de "The Walking Dead", se ha ampliado con cada nueva producción que ha sido lanzada, comenzado con una serie basada en los cómics, rápidamente se comenzó a explorar otras historias e incluso algunas que muestran el inicio de todo. Esto emocionó a los fanáticos; sin embargo, muchos desconocen el orden cronológico en el que se deben ver las series para entender este universo.

Desde 2010, con el estreno de su serie principal, la franquicia de zombies ganó gran popularidad entre el público amante de este tipo de monstruos. Es por ello que rápidamente se comenzaron a estrenar múltiples spin-offs que exploran diferentes líneas de tiempo y ubicaciones geográficas. Para entender todo este universo existe un orden para ver las series y aquí te lo diremos.

CONOCE EL ORDEN DE LAS SERIES PARA VER "THE WALKING DEAD"

A pesar de que todos conocen la serie principal, hay producciones que en orden cronológico van antes y deben verse hasta ciertas temporadas para poder conocer más sobre este extenso universo. "The Walking Dead", es un universo amplio y para conocer todas las historias y el impactó del virus en diferentes zonas del mundo, se deben ver las series en el siguiente orden.

"FEAR THE WALKING DEAD" (TEMPORADAS 1-3)

Aunque se estrenó años después de la serie original, "Fear The Walking Dead" funciona como una precuela que nos muestra los primeros días del brote zombie. Sus primeras tres temporadas son cruciales para comprender el caos inicial y cómo la sociedad se desmoronó antes de que Rick Grimes despertara de su coma.

"THE WALKING DEAD" (TEMPORADAS 1-8)

Desde el despertar de Rick en un hospital desierto hasta el conflicto con Negan y los Salvadores, estas ocho temporadas establecen las bases del universo. Es la columna vertebral de la franquicia y presenta a los personajes más icónicos y los momentos que definieron el género zombie en televisión.

"FEAR THE WALKING DEAD" (TEMPORADAS 4 EN ADELANTE)

A partir de la cuarta temporada, "Fear The Walking Dead" experimenta un salto temporal que la alinea más con la línea de tiempo de la serie principal. La incorporación de Morgan Jones (interpretado por Lennie James) a esta serie, proveniente de "The Walking Dead", sirve como un puente entre ambas narrativas y consolida su conexión.

"THE WALKING DEAD" (TEMPORADAS 1-11)

Las últimas temporadas de la serie principal abordan las consecuencias de la guerra contra Negan, la desaparición de Rick Grimes y la llegada de nuevos y peligrosos enemigos como los Susurradores. Aquí se cierran ciclos y se abren nuevas puertas para los spin-offs.

"THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND" (TEMPORADAS 1-2)

Esta serie limitada ofrece una perspectiva fresca a través de los ojos de la primera generación que crece en el apocalipsis. Aunque puede verse en cualquier momento después de las primeras temporadas de "The Walking Dead", su trama se entrelaza con la misteriosa Civil Republic Military (CRM), una organización clave que se explora en otras series.

"TALES OF THE WALKING DEAD" (TEMPORADA 1)

"Tales of The Walking Dead" es una serie antológica que presenta episodios autoconclusivos, explorando diferentes personajes y situaciones dentro del universo The Walking Dead. Puede verse en cualquier momento, ya que cada historia es independiente, aunque algunas pueden ofrecer contexto adicional a eventos o personajes conocidos.

"THE WALKING DEAD: DEAD CITY" (TEMPORADA 1 EN ADELANTE)

Este spin-off trae de vuelta a dos de los personajes más complejos de la serie original, Maggie y Negan, en una aventura a través de una Nueva York post-apocalíptica. Su trama se desarrolla después de los eventos de la serie principal y profundiza en la tensa relación entre estos dos viejos conocidos.

"THE WALKING DEAD: DARYL DIXON" (TEMPORADA 1 EN ADELANTE)

Tras la conclusión de la serie principal, Daryl Dixon se encuentra misteriosamente en Francia. Esta serie explora su viaje a través de un paisaje desconocido y su búsqueda de un camino de regreso a casa. Se desarrolla después de los eventos de la serie original y ofrece una nueva perspectiva del brote global.

"THE ONES WHO LIVE" (TEMPORADA 1 EN ADELANTE)

El spin-off más esperado por los fans. "The Ones Who Live" finalmente revela el destino de Rick Grimes y su anhelado reencuentro con Michonne. Esta serie es crucial para cerrar uno de los arcos argumentales más importantes de la franquicia y se sitúa temporalmente después de la desaparición de Rick en la serie principal.