  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 5 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Así quedó la camioneta donde murió Yanin Campos en accidente vial | FOTOS

Tenía 38 años y era recordada por su carisma, su pasión por la cocina y su participación en la edición 2018 del reality de MasterChef México

Ago. 05, 2025
Así quedó la camioneta donde murió Yanin Campos en accidente vial | FOTOS

El pasado lunes 4 de agosto se confirmó una noticia que sacudió a los seguidores de la televisión mexicana: el fallecimiento de Yanin Campos, exconcursante de MasterChef México, a causa de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua.

Tenía 38 años y era recordada por su carisma, su pasión por la cocina y su participación en la edición 2018 del reality, donde alcanzó el sexto lugar.

UN ACCIDENTE QUE DEJÓ HUELLA

El siniestro ocurrió la noche del sábado 2 de agosto en Periférico R. Almada, justo a la altura de la Privada Samaniego, en la capital de Chihuahua. Yanin conducía una camioneta GMC Terrain de color negro cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada.

La fuerza del choque fue tal que la camioneta que manejaba quedó con graves daños, especialmente en la parte frontal, según puede observarse en las imágenes que comenzaron a circular pocas horas después del incidente. La fotografía, publicada originalmente por la cuenta de Facebook AN24 - Acción en la noticia 24 horas y replicada posteriormente por diversos medios, muestra con claridad la magnitud del impacto.

imagen-cuerpo

HOSPITALIZADA DE URGENCIA, NO LOGRÓ SOBREVIVIR

Tras el accidente, Yanin fue trasladada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque. Allí permaneció durante dos días en estado crítico, luchando por su vida. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento el lunes.

La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde fanáticos, amigos y compañeros del programa expresaron su pesar y compartieron mensajes de despedida. Muchos recordaron no solo su paso por la televisión, sino también su trabajo como enfermera y su constante interacción con su comunidad digital.

imagen-cuerpo

LAS CAUSAS AÚN NO SE ESCLARECEN

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un peritaje oficial que detalle con exactitud qué fue lo que provocó el accidente. Algunos reportes especulan que podría haber habido un descuido al volante, mientras que otras versiones sugieren una posible falla mecánica, como una pérdida de frenos.

La incertidumbre sobre las causas exactas sigue presente, aunque se espera que en los próximos días se tengan más detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el recuerdo de Yanin Campos permanece vivo entre quienes la conocieron, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
VIDEO | Mariana Barutkina: la influencer que terminó con una fractura de columna por un reto viral
Farándula

VIDEO | Mariana Barutkina: la influencer que terminó con una fractura de columna por un reto viral

Agosto 05, 2025

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, encendiendo la conversación sobre los límites del contenido digital

Carlos Villagrán rechaza por completo la serie de Chespirito: Sin querer queriendo
Farándula

Carlos Villagrán rechaza por completo la serie de Chespirito: "Sin querer queriendo"

Agosto 05, 2025

En una conferencia de prensa, fue cuestionado por periodistas respecto a la producción, pero con diplomacia pidió respeto por su trayectoria

Julión Álvarez en las Fiestas de Octubre: cuánto cuestan los boletos para el palenque
Farándula

Julión Álvarez en las Fiestas de Octubre: cuánto cuestan los boletos para el palenque

Agosto 05, 2025

Este año la feria concluirá en noviembre y la cartelera del palenque presenta una gran variedad de artistas para todos los gustos