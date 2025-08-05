Así quedó la camioneta donde murió Yanin Campos en accidente vial | FOTOS

El pasado lunes 4 de agosto se confirmó una noticia que sacudió a los seguidores de la televisión mexicana: el fallecimiento de Yanin Campos, exconcursante de MasterChef México, a causa de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua.

Tenía 38 años y era recordada por su carisma, su pasión por la cocina y su participación en la edición 2018 del reality, donde alcanzó el sexto lugar.

UN ACCIDENTE QUE DEJÓ HUELLA

El siniestro ocurrió la noche del sábado 2 de agosto en Periférico R. Almada, justo a la altura de la Privada Samaniego, en la capital de Chihuahua. Yanin conducía una camioneta GMC Terrain de color negro cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada.

La fuerza del choque fue tal que la camioneta que manejaba quedó con graves daños, especialmente en la parte frontal, según puede observarse en las imágenes que comenzaron a circular pocas horas después del incidente. La fotografía, publicada originalmente por la cuenta de Facebook AN24 - Acción en la noticia 24 horas y replicada posteriormente por diversos medios, muestra con claridad la magnitud del impacto.

HOSPITALIZADA DE URGENCIA, NO LOGRÓ SOBREVIVIR

Tras el accidente, Yanin fue trasladada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque. Allí permaneció durante dos días en estado crítico, luchando por su vida. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento el lunes.

La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde fanáticos, amigos y compañeros del programa expresaron su pesar y compartieron mensajes de despedida. Muchos recordaron no solo su paso por la televisión, sino también su trabajo como enfermera y su constante interacción con su comunidad digital.

LAS CAUSAS AÚN NO SE ESCLARECEN

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un peritaje oficial que detalle con exactitud qué fue lo que provocó el accidente. Algunos reportes especulan que podría haber habido un descuido al volante, mientras que otras versiones sugieren una posible falla mecánica, como una pérdida de frenos.

La incertidumbre sobre las causas exactas sigue presente, aunque se espera que en los próximos días se tengan más detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el recuerdo de Yanin Campos permanece vivo entre quienes la conocieron, tanto dentro como fuera de la pantalla.