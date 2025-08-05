  • 24° C
Farándula

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, encendiendo la conversación sobre los límites del contenido digital

Ago. 05, 2025
VIDEO | Mariana Barutkina: la influencer que terminó con una fractura de columna por un reto viral

Las redes sociales siguen siendo un escenario donde se mezcla el entretenimiento con el riesgo. Esta vez, la protagonista de un desafortunado accidente es Mariana Barutkina, una influencer rusa que sufrió una grave lesión en la columna vertebral mientras intentaba realizar un popular reto viral.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, encendiendo la conversación sobre los límites del contenido digital.

QUÉ ES EL "STILETTO CHALLENGE" Y CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE

El reto en cuestión, conocido como "Stiletto Challenge", surgió como una tendencia inspirada en una escena del video musical "High School" de Nicki Minaj. En él, la rapera aparece en una pose sumamente llamativa usando tacones de aguja. La pose ha sido replicada por miles de usuarios, convirtiéndose en un desafío viral en plataformas como Instagram y TikTok.

Mariana, de 32 años y madre reciente su bebé tiene apenas ocho semanas, intentó imitar esta arriesgada pose encima de la encimera de su cocina. Para sostenerse, se apoyó sobre objetos inestables como una cacerola y un frasco de comida.

El resultado fue devastador: perdió el equilibrio y cayó de espaldas, sufriendo una fractura por compresión-flexión en la columna.

LA REACCIÓN DE MARIANA Y SUS SEGUIDORES

Después del accidente, la propia influencer compartió en Instagram lo ocurrido. En una publicación reflexionó con cierta ironía sobre la situación: "Decidí empezar un blog, mi primera sesión de contenido, y aquí estoy saliendo del médico con un diagnóstico". Más adelante agregó: "¿Ironía? ¿Karma? O simplemente la vida, que siempre pone a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado".

Ante las críticas que cuestionaban su papel como madre, Mariana fue clara al afirmar que su hijo estaba bajo cuidado al momento del accidente: "Quien se preocupe por mi hijo también debería estar tranquilo; tiene dos niñeras y, mientras lo grababa, una de ellas estaba con él".

Brayam Chávez
Brayam Chávez
