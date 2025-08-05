Carlos Villagrán rechaza por completo la serie de Chespirito: "Sin querer queriendo"

Durante su reciente visita a Perú con motivo de su gira circense, Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su entrañable personaje de Kiko, volvió a generar titulares al hablar o más bien evitar hablar sobre la nueva serie Chespirito: Sin Querer Queriendo, una producción que busca retratar la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños y sus icónicos personajes.

EVITA OPINAR, PERO DEJA CLARA SU POSTURA

En una conferencia de prensa, Villagrán fue cuestionado por periodistas respecto a la producción, pero con diplomacia pidió respeto por su trayectoria y prefirió mantenerse al margen de opinar directamente. "Yo hice mi trabajo como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está. No tengo por qué hablar mal de nadie", comentó, apelando a que el público sea quien juzgue el contenido de la nueva serie.

Además, mostró respeto por la memoria de Gómez Bolaños, recalcando que no sería correcto criticar a alguien que ya no puede defenderse: "No puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender", dijo, recibiendo aplausos por su consideración.

DETRÁS DE CÁMARAS: UNA OPINIÓN CONTUNDENTE

Sin embargo, fuera de micrófonos o al menos eso creía él Villagrán fue mucho más directo. Durante los preparativos para una entrevista con el programa Desvelados, el actor intentó evitar hablar del tema, pero terminó soltando una frase que ha generado revuelo: "De todas maneras te voy a decir: yo no hablo de ese tema. Nos ahorramos eso. Es una porquería eso", refiriéndose directamente a la nueva serie.

La frase, captada por micrófonos abiertos, reveló lo que parece ser su verdadera opinión sobre el proyecto, a pesar de que públicamente ha preferido no pronunciarse con firmeza. Este desliz confirma el malestar que le genera la reinterpretación de la historia y los personajes con los que trabajó tantos años.

KIKO, UN PERSONAJE PROPIO SEGÚN VILLAGRÁN

Durante la misma entrevista, Villagrán también se refirió a su relación con Roberto Gómez Bolaños y el proceso creativo de Kiko. Para sorpresa de muchos, aseguró que Chespirito no influyó en la creación del personaje y que todo el desarrollo del mismo fue producto de su propia imaginación.

"Me dijeron que iba a ser un niño, fue todo. Yo busqué el traje de marinerito, inflé los cachetes, puse la voz. Cada quien hizo su personaje con lo que podía", explicó, reafirmando que su interpretación fue completamente personal.