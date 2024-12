Karla Panini vuelve a la polémica por declaraciones de hace un año

Una de las mujeres más recordadas, y no por su aporte a la sociedad o a la industria del entretenimiento es Karla Panini, quien es, para muchas personas, la mujer más odiada de México.

Y cómo no ganarse ese título, si sostuvo una relación amorosa con Américo Garza, esposo de su compañera Karla Luna, quien a la postre falleció de cáncer.

Hace unos días, la famosa integrante de "Las Lavanderas" se volvió tendencia y, nuevamente, no por algo relevante, sino porque una youtuber suscoreana, Stephanie Soo, quien la sacó del plano nacional, para llevarlo al internacional, donde la historia volvió a calificarse de alta traición.

Sin embargo, durante una entrevista que le hicieran recientemente, Karla Panini explicó si volvería a formar parte de un triángulo amoroso o quitarle el marido a otra persona, y la respuesta de la famosa no se hizo esperar.

KARLA PANINI, CENTRO DE POLÉMICA

Karla Panini se volvió tendencia en redes por un video de hace un año, en una entrevista en el podcast Palomeando, conducido por Félix Palomo, durante el cual, la exlavandera confesó que, si fuera necesario, volvería a "robarse" a Américo Garza, su actual esposo.

Y aunque que Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017, la polémica continúa, pues para muchos internautas, Panini es de las celebridades menos queridas.

"No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar".

Pese a que ha pasado poco más de un año de este video, sigue "levantando polvo", pues una traición de ese tamaño difícilmente puede borrarse.

Ahora bien, cuando se dio el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, Karla Panini declaró que a ella nadie le quitaría el título de la "más odiada".