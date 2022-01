Karla Panini presume su nueva figura

"Yo creo en ti, yo te apoyo, yo te ayudo", dijo la comediante a sus seguidores animándolos a hacer un cambio en su vida

Por: Ofelia Fierros

Karla Panini rompió el silencio tras las críticas recibidas al aparecer con luciendo una envidiable figura y a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía con el antes y el después de los cambios que ha hecho en su vida.

"La Comadre Güera" no negó que se ha sometido a cirugías estéticas después del nacimiento de su última hija, pero aseguró que lo que la mantiene es el ejercicio y el cambio de alimentación, pues, aseguró, sin llevar un estilo de vida disciplinado y sin practicar ejercicio ninguna cirugía funciona.

En la imagen que compartió, la comediante señala que sí se quitó la panza y la flacidez de su abdomen, pero negó haberse operado los glúteos, los brazos y las piernas.

Señaló que los cambios que ha tenido en su cuerpo no son por arte de magia y que le ha costado mucho sacrificio y disciplina mantenerse así.

"Sí, me quité la panza y la flacidez. Todo es cuestión de disciplina y constancia y sobre todo repetirte todos los días: ´Me amo muchísimo".

"En la primera foto acababa de parir a Chabella y en la segunda mi hija ya tenía 8 meses y ya me había sometido a una lipectomía. Las cirugías ayudan mucho, pero si no llevas una buena alimentación y ejercicio no sirven de nada. No es la cirugía. No es el bisturí. No son tés mágicos o pastillas para adelgazar. Son tus ganas, tu determinación y creer en ti. Y lo vas a lograr si estás decidido", escribió.

Panini dedicó palabras de motivación a sus seguidores que deseen ponerse en forma y aseguró que está a favor de las operaciones estéticas, siempre y cuando las realicen personas profesionales, además les aconsejó que después de operarse se cuiden, ya que las cirugías por sí solas no hacen magia en el cuerpo.