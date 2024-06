Karely Ruiz reveló las razones detrás de por qué no colaboró con el Babo

La influencer y modelo de OnlyFans Karey Ruiz, en fechas recientes estuvo en el podcast del usuario Doblegusgri. En el cual narro sobre su trabajo en dicha plataforma, así como de las colaboraciones que ha realizado. Karely Ruiz en el podcast menciono las razones por las cuales ella no colaboró con el vocalista de Cartel de Santa, Babo.

El rapero de Cartel de Santa, recientemente se presentó en el canal de YouTube de Celia Lora, donde narro que la creadora de contenido y él tenían planes de colaborar.

Babo había mencionado en el canal de YouTube de Celia Lora que tenían planes de colaborar, pero que no aceptó la propuesta de Karely porque no le pareció suficiente.

Señalo que no quiso colaborar con Karely Ruiz porque ella le propuso solamente hacer fotos sin ropa, como las que ella suele subir a su OnlyFans con otras mujeres.

KARELY RUIZ EXPLICA POR QUÉ NO COLABORO CON EL BABO

En un reciente episodio del podcast de Doblegusgri, Karely Ruiz, influencer y modelo de OnlyFans, reveló las razones detrás de su decisión de no colaborar con Babo, el vocalista de Cartel de Santa. Según Karely, ella había propuesto una sesión fotográfica "tranquila", mientras que Babo prefería algo más explícito.

En la entrevista, Karely Ruiz menciono que en su momento sí hablaron de hacer una colaboración. "Vamos a hacer unas fotos algo tranqui" a lo que él dijo "No, es que a mí me encanta todo".

"Él quiere todo y yo quiero fotitos, poquito"

Durante el podcast se le mencionó a la influencer que el babo en su entrevista dijo que ella fue la que propuso hacer la colaboración juntos. No obstante, Karely Ruiz explico que así no fue.

"No, no, él siempre me hablaba, yo no y puedo enseñar las conversaciones que no sea hablador" La influencer también expresó su molestia porque Babo discutiera sobre la colaboración no realizada, señalando que no estuvo bien que él hablara a su conveniencia y no como realmente fueron las cosas. Karely dejó claro que Babo no le gusta ni le cae bien ni mal, simplemente no lo conoce, y no tiene problema en decirlo públicamente.

Esta revelación de Karely Ruiz ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado su apoyo y otros han comentado sobre la diferencia de perspectivas entre ambos creadores de contenido.