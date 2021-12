Kalimba confiesa que estuvo a punto de perder la vida

Durante una entrevista con Roberto Martínez, el intérprete de ´Tocando Fondo´ reveló que a los 16 años fue de viaje a Puerto Escondido, Oaxaca, en donde estuvo a punto de morir ahogado. Este momento dijo que le cambió la vida por completo.

"Mi hermana se metió al mar, no sabe nadar bien y entonces el mar en el área de surfeo en Puerto Escondido es muy picado. Ella no debió meterse ahí, se metió, se estaba ahogando, fuimos por ella su novio y yo y justo cuando yo iba a agarrarla, codeó en la desesperación, me pegó en la cara y tragué agua, caí en un remolino y el mar me aventó como un kilómetro a la derecha", dijo.

En ese momento, después de tragar agua, asegura que sintió miedo, posteriormente vio todo negro y notó la presencia de alguien.

"Me sentí en un cuarto con una presencia de alguien frente a mí que no dijo nada, sólo me hizo sentir mucha paz, no dijo nada, nada, sólo estuvo ahí y fue seguridad. Le dije a Dios: ´si no creí en ti por ignorancia, te pido una disculpa. No creía en ti porque nadie me educó a creer en ti, pero al final no sé si existes o no´".

El famoso recordó que en el momento que creyó que iba a morir no le prometió nada a Dios, sino que fue hasta después que decidió acercarse a él.

"No me ahogué, pero tampoco le prometí a Diosito que si no me ahogaba iba a creer en él, no. Cuando no me ahogué, pensé: ´Por alguna razón resonaste en mi cabeza cuando creí que me iba a morir, pues te voy a dar la oportunidad de ver si sí existes´".