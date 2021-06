Justin Timberlake expresa su apoyo a Britney Spears

"Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento".

PUBLICIDAD

Spears y Timberlake iniciaron una relación cuando eran unos adolescentes en 1999, cuando eran estrellas infantiles de "The All New Mickey Mouse Club".

Su relación fue de las más comentadas en el mundo del espectáculo, pero en 2002 se separaron.

Tiempo después la cantante se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, Sean, de 15 años y Jayden, de 14.



Por su parte, Timberlake está casado con la actriz Jessica Biel desde 2012.

Este día, el exnovio de Spears publicó un mensaje en sus redes sociales donde manifiesta el apoyo incondicional de él y su esposa a la cantante.

"Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney en estos momentos. Esperamos que los tribunales y su familia hagan las cosas bien y la dejen vivir como ella quiera vivir".

"Nadie nunca debería ser retenido en contra de su voluntad ... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado tan duro", publicó.

Además, otros famosos expresaron públicamente su apoyo incondicional a Britney, quienes en sus redes sociales mandaron mensajes pidiendo que le devuelvan su libertad y pueda disponer de su vida y sus financias. Entre las personalidades que se manifestaron están Khloé Kardashian y Mariah Carey.