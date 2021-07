La cantante Beyoncé conoce las canciones de BTS y disfruta de ellas, pero fue Jungkook quien se robó su atención con la canción "My Time".

Noticia Relacionada Jungkook enamora a Beyoncé

PUBLICIDAD

El productor Sleep Deez realizó una dinámica con las fans de BTS, llamadas ARMY, y aunque es difícil calcular con exactitud cuántas integrantes conforman el club, sus redes sociales nos dan una idea aproximada, pues BTS cuenta en Twitter con más de 35 millones de seguidores y en YouTube con más de 55 millones de suscriptores.

El "Golden Maknae", como se le conoce a Jungkook, de 23 años, debido a su talento polifacético para cantar, golpear y pavonearse, trabajó con el productor para la canción "My Time" uno de sus temas como solista del álbum "Map of the Soul: 7", donde demostró su gran voz. Pero Deez no fue el único sorprendido, ya que reveló que cuando Beyoncé o escuchó quedó encantada y se declaró fan de Jungkook.

El músico declaró que Beyoncé es una ARMY declarada, conquistada por el talento del coreano y que amó por completo la música de BTS.