Julión Álvarez le pide por favor que no se case Christian Nodal

Tanto Julión Álvarez y Christian Nodal han tenido d esde años una muy buena relació n, inclusive Álvarez fue padrino de Nodal cuando recién comenzaba en el mundo de la música, por eso le recomendó que no se casara.

"Yo creo que está muy chavalino, 21 años apenas ¿verdad? Está muy jovencito. No te vayas a casar loco", expresó el cantante, aclaró que eso que dijo no es porque tenga algo en contra de Belinda, "no tengo nada en contra de ella, para nada, lo digo por que todavía está muy chico", dijo Álvarez.

Además le recomendó que primero disfrute su éxito como cantante y todos los logros que ha tenido a su corta edad, y no pensar en formalizar la relación con ella.

Los seguidores ambos les hicieron una petición, que hicieran dueto, pero las empresas discográficas no lo van a permitir, debido a que Julión sigue con problemas en Estados Unidos, pues se encuentra en lista negra y no puede pisar suelo norteamericano ni tampoco puede accesar a sus cuentas bancarias.