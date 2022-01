Juan José Origel pierde demanda ante Flor Rubio

Como se recordará, por ocho años ambos, junto a la también comunicadora Verónica Gallardo, fueron los titulares del programa La Oreja, de Televisa, que llegó a estar por encima de Ventaneando, de Tv Azteca.

Sin embargo, empezaron a correr rumores de que Flor y "Pepillo" no tenían una buena relación, situación que nunca se vio en la pantalla, pero que quedó en evidencia, cuando el programa acabó.

Y es que el 3 de mayo de 2016, TV Notas difundió un video, supuestamente clandestino, en su canal de YouTube, en el que el conductor de televisión fue grabado despotricando ante un grupo de amigos en una reunión, desprestigiando en contra de Rubio, al decir que para llegar a donde estaba se acostó con varios hombres.

"A mí en La Oreja no me quitó, porque yo estaba parado ahí y dije: ´esta wannabe, pues qué me va a venir aquí´, pero se chin... a la Verónica y a todo el mundo para llegar con él, casada con aquel ¡botijón inmundo! Que lo dejó, ¿no te sabes la historia? Y lo dejó, y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo! Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel ¡que chingue a su madre, te lo juro!", le dice el periodista.se le escuchar y se le ve decir a "Pepillo".

Pero como pocas cosas quedan ocultas en la web, las vulgares palabras de Origel llegaron a oídos de Flor, quien se molestó profundamente por lo dicho por su excompañero.

Por ello, a través de su cuenta oficial de Twitter, Juan José Origel tuvo que ofrecer una disculpa pública a Rubio y su familia, pero ésta no se quedó conforme, pues en 2017 interpuso una demanda por difamación y daño moral en contra de su excompañero, de la revista y del redactor de la nota.

Al ver que la justicia lo acorrarlaría, "Pepillo" interpuso un amparo, en el que alegaba que habían violentado su privacidad, pero en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta donde llegó el caso, falló a favor de Flor, por lo que Origel deberá pagar una suma aún no determinada.