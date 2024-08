Juan Gabriel: Seguidores de Ciudad Juárez celebran su octavo aniversario luctuoso

Seguidores de Juan Gabriel se reunieron esta tarde para formar parte de una misa que se realizó en el santuario de San Lorenzo, en Ciudad Juárez, para conmemorar su octavo aniversario luctuoso.

A través de imágenes se puede mostrar como el lugar estaba abarrotado por público de todas edades, además de que, al igual que en sus canciones, estuvo acompañado por el mariachi Luz de Luna.

CEREMONIA POR SU FALLECIMIENTO

Abdo Rohana, el párroco que estuvo a cargo de la eucaristía, expresó que además de honrar la memoria del fallecido cantante, también se recuerda que sigue vivo a través de su música.

"No solo me han invitado para celebrar esta ceremonia de su fallecimiento, también he presidido la misa del 7 de enero, que es cuando nació Alberto Aguilera", comentó.

"Sabemos que Juan Gabriel en su música fue tan versátil, tan variado y la mayoría de sus canciones fueron acompañadas con mariachi", expresó.

BONITA MANERA DE RECORDARLO

Alejandra Vargas, encargada de la colección del Museo de Juan Gabriel, afirmó que la ceremonia pretende recordarle al público y sus fans que, aunque ya no está físicamente, el llamado "Divo de Juárez" sigue presente en cada una de sus canciones.

"Esta misa es una manera de recordarlo, de no olvidar que él sigue presente, aunque se haya ido. Se ha quedado con nosotros y esta celebración es una manera de recordarlo y pedir por él, para que allá donde esté, esté también bailando y cantando con nosotros", argumentó.

Por medio de las imágenes difundidas en las redes sociales, se pudo observar que en el evento estuvo Jean Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, ademas de personas que pertenecen a los diferentes clubes de fans como lo son Club Nuestros Corazones, de Jalisco; Club Espectacular, de San Luis Potosí; el Club Esta Rosa Roja, de Guadalajara y de Los Ángeles California; Grupo Viudas de Juan Gabriel de Ciudad Juárez y el Club Amor Eterno de la Ciudad de México.