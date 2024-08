Juan Ferrara dice "Adiós" a los escenarios

A sus 80 años, Juan Ferrara se despedirá de los escenarios teatrales con la obra "No te vayas sin decir adiós", escrita por Oscar Ortiz de Pinedo específicamente para que el actor tapatío diga adiós a su público.

Este emotivo título hace aún más significativa la breve temporada que comenzará el 16 de agosto en el Teatro Rafael Solana, marcando también el regreso de Jorge Ortiz de Pinedo como productor teatral.

En una entrevista con Jorge Ortiz de Pinedo, Excélsior conoció los detalles de este proyecto y esto fue lo que compartió.

"Juan me habla y me dice ´qué curioso, llevo años pensando qué obra podría hacer para despedirme de los escenarios de teatro, con un texto importante, un drama que valga la pena, que no sea banal, simple o intrascendente y me parece que esta obra que escribió Oscar es fantástica, con la que me gustaría despedirme´, comentó Ortiz de Pinedo.

"Es así como Juan me convenció a mí de que yo produjera la obra", expresó el actor y productor, quien ha dado a conocer la noticia.

Ahora ha informado públicamente que Juan Ferrara se despide de los escenarios teatrales, pues ésta es la última obra que quiere hacer. Un hombre que lleva 60 años de carrera con un gran éxito.

La historia se desarrolla en una reunión familiar que transita de la alegría a los reclamos, pleitos e insultos, ya que una verdad oculta, que los ha mantenido viviendo en una gran mentira, está a punto de salir a la luz, amenazando con devastar a la familia.

Jorge Ortiz de Pinedo, de 76 años, compartió que recientemente estuvo a punto de someterse a un trasplante de pulmón, pero un problema en la sangre, una amenaza de leucemia derivada de tratamientos de quimioterapia, lo impidió.

Esto se suma a los dos tipos de cáncer que le fueron diagnosticados anteriormente: cáncer pulmonar en 2010 y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Por esta razón, cuando está en México, el actor utiliza oxígeno suplementario debido a la altitud. Sin embargo, cuando graba televisión, lo hace en Acapulco, en la zona costera, para mejorar su condición respiratoria.