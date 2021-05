José Joel revela cuáles son las propiedades del testamento de José José

"Tampoco son muchas propiedades, hasta donde sabemos, es el departamento en Miami, que, cuando se vendió la casa grande, mi papá lo compró para supuestamente vivir con la señora Sara el resto de sus días", comentó.

Agregó que la otra propiedad es la que su media hermana Sarita Sosa "le hizo comprar" a su papá, que es en la que están viviendo, sin realizar los pagos correspondientes, porque no hay una orden.

"Que si está endeudada, que si no ha pagado la hipoteca, no sabemos porque no es algo que nos quite el sueño", aclaró.

También habló sobre las regalías por los más de 300 temas de José José, que en 2010, quedaron en poder de la disquera Sony Music y argumentó que la misma disquera congeló los fondos ya que no querían darle dinero a Sara Sosa.

Asimismo, se cree que el cantante dejó un millón y medio de pesos pagado por Televisa para la producción de su serie autobiográfica. Además reveló que la disquera en la que grababa su padre se dio cuenta de las intenciones de su media hermana y se alegraron cuando supieron que la heredera universal era Anel.