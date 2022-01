Joan Sebastian tendrá su propio museo

Ante ello, Maribel Guardia , quien fuera esposa del famoso, reveló no conocer mucho al respecto; sin embargo, destacó que es un proyecto con el que todos los hijos de Joan Sebastian homenajearán la vida y trayectoria del intérprete de 'Mas allá del sol'.

"Mira es que yo no sé, yo no soy Figueroa de verdad, luego me preguntan cosas que yo ni se la verdad, pero yo que sepa la gran pasión de Joan eran los caballos y obviamente la cantada", dijo.

Asimismo, mencionó que Julián Figueroa ya ha donado varios objetos que formaran parte del museo.

"Julián ha donado muchas cosas que tenía para este museo, de lo que le tocó a él, escultura, pintura, premios, pero todo lo donó. El museo es de todos los hijos".

Cabe destacar que el pasado fin de semana, los hijos del cantante realizaron un jaripeo en memoria de Joan Sebastian.

La idea de inaugurar el jaripeo fue para memorar una de las actividades favorita del artista.