Joan Sebastian rogaba a Maribel Guardia que tuvieran más hijos, esto revela

Maribel Guardia ha alcanzado el estatus de uno de los rostros más destacados en el ámbito del entretenimiento en México. La actriz estuvo previamente casada con el cantante Joan Sebastian, pero su relación llegó a su fin debido a un episodio de infidelidad.

A pesar de las dificultades en su matrimonio, de esta unión nació Julián Figueroa. Trágicamente, el pasado mes de abril, Julián fue hallado sin vida en su domicilio, marcando la pérdida irreparable del único hijo de Maribel Guardia.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Maribel Guardia le recordó su breve romance con Joan Sebastian y compartió que fue el propio cantante quien le "imploraba" tener hijos. Después de una persistente insistencia por parte de Sebastian, Maribel finalmente accedió a la idea.





ESTO FUE LO QUE REVELÓ

Guardia admitió que su resistencia a la idea de ser madre estaba arraigada en el temor de dejar a su hijo solo, una aprehensión derivada de la experiencia traumática de perder a su madre a una edad muy temprana.

"Nunca quise tener hijos porque pensaba, 'me voy a morir y lo voy a dejar solo', hasta que llegó Joan, que amaba a los niños y deseaba tener hijos con todo el mundo", compartió. También señaló que el cantante era sumamente insistente en su deseo de tener un hijo con ella. "Me lo suplicaba y me lo rogaba, así que dije que sí. Tenía que vencer el miedo a ser madre, y recuerdo claramente el día en que quedé embarazada de Julián", comentó.





ASÍ FUE COMO ENCARGÓ A JULIÁN

Al finalmente acceder a tener un hijo con Joan, Maribel Guardia se comunicó con él, a pesar de que había sufrido un accidente, y él hizo todo lo posible por estar a su lado.

"En ese momento estaba ovulando, así que llamé a Joan. A pesar de que él había sufrido un accidente y estaba con la pierna rígida, usando una muleta, subió los siete pisos donde yo me encontraba. Fue en ese momento que quedé embarazada de Julián; me regaló el amor más grande de mi vida", concluyó Maribel Guardia.