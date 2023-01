Jeremy Renner, en estado crítico tras sufrir un accidente

La localidad donde el actor, famoso por su papel de "Hawkeye" en el Universo de Marvel, fue de las más afectadas por las constantes tormentas durante los últimos días, por lo que Renner se dispuso a quitar la nieve de la carretera a aproximadamente 400 metros de su casa; sin embargo, en ese momento se suscitó el accidente.

Según un vecino del actor, la máquina quitanieve pasó por encima de una pierna de Renner, por lo que otro vecino le practicó un torniquete debido a que estaba perdiendo mucha sangre.

Anteriormente, el actor había compartido una publicación en sus redes sociales en la que mostraba las afectaciones que causó la nieve en la zona. En la imagen que compartió en su cuenta de Twitter se veía su automóvil sepultado totalmente bajo el hielo, dejando a la vista solo una pequeña parte de una ventana.

Hasta el momento no se sabe más del estado de salud de Renner, que, en su exitosa carrera ha sido nominado dos veces a los Premios Oscar por "The Hurt Locker" (2010) y "The Town" (2011).