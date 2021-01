Irina Baeva anuncia su compromiso con Gabriel Soto

Tal parece que el amor siempre triunfa, al menos así es el caso de los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes han sorteado un sinfín de complicaciones en su relación amorosa.

La pareja de enamorados publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se puede ver a la pareja en un tierno beso, mostrando en primer plano el anillo de compromiso, donde Irina escribió "I said yes", mientras que el actor posteó "She said yes".