Ingrid Coronado arremete legalmente contra Ana Ferro para recuperar sus bienes

A casi un año de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, madre de sus hijos, y su viuda, Ana Ferro, siguen en disputa por sus bienes.

En entrevista para "Ventaneando", Ingrid Coronado reveló que sigue luchando por recuperar los bienes que, declaró, son de sus hijos.

La exGaribaldi destacó que desde la muerte de Del Solar, Ana Ferro se quedó a vivir en un departamento que le pertenece a ella y que, tras varios intentos por comunicarse con ella, no ha obtenido respuesta, por lo que procederá a tomar medidas legales.

"El departamento donde está, es mío, está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie, cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado, desgraciadamente", mencionó la exconductora.

Destacó que desde el fallecimiento de Fernando del Solar intentó hablar con Ana Ferro, pero ésta no le responde las llamadas.

"Es una mujer espiritual y yo espero que en el algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones", dijo Coronado.

Ingrid dijo que no ha iniciado el juicio de sucesión testamentaria de los bienes de Del Solar por falta de tiempo, pero espera hacerlo pronto.

"No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, o mis hijos están en este momento en el nacional de pádel, ganando, es que han estado fuertes los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto", explicó Ingrid

¿INGRID CORONADO DESALOJARÁ A LA MAMÁ DEL FERNANDO DEL SOLAR?

Respecto a la madre del actor y conductor argentino, quien vive actualmente en un departamento que éste les heredó sus hijos, Coronado aseguró que no tiene intenciones de dejarla en la calle.

"No es de ella, pero tiene el usufructo vitalicio; es decir, que ella lo va a poder usar siempre", puntualizó Coronado.