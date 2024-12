Influencer Sonrixs explica por qué fue operado de emergencia

A inicios de la semana, Jorge Iván Hernández, más conocido en internet como Sonrixs, sufrió un accidente que lo llevó a ser operado de emergencia; sin embargo, a través de sus redes sociales, el joven taekwondoín explica qué le ocurrió.

Y es que cuando su novia Kim Migneault informaba la situación de Sonrixs, no se explicaron los motivos ni el diagnóstico médico que orilló a la intervención quirúrgica.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE SONRIXS POR EL QUE LE OPERARON

Después de salir de cirugía, la cual al parecer fue exitosa, Sonrixs explicó, a través de un video que compartió en sus redes sociales, que lo que lo llevó de emergencia al hospital y operado fue por la fractura de un hueso del brazo.

Además, Jorge Iván se encargó de comentar cómo fue el accidente que le ocasionó la fractura, y que al parecer sería un inocente juego.

"Todo por un juego que alguna vez todos hemos jugado, que yo creía que era inofensivo: las vencidas o las fuercitas. Los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes", explicó Sonrixs.

Con la experiencia adquirida de dolorosa manera, el influencer mexicano invitó a sus fans a ser cuidadosos al participar en ese juego de fuerzas.

"Me gustaría que tú supieras los riesgos, porque yo no lo sabía y podría cambiar mi vida para siempre", señaló.

SONRIXS PODRÍA PERDER LA MOVILIDAD EN SU MANO

Por otra parte, el creador de contenido contó que, aunque hoy está bien, la cirugía que le hicieron resultó complicada, pues la fractura fue severa.

"Mi hueso se rompió en tres pedazos y provocó que pasara por una cirugía de cinco horas", señaló.

A raíz de ello, sufrió daños, por lo que los médicos tuvieron que colocarle a Sonrixs 11 tornillos y una placa que parte del hombro y acaba en el codo, misma que estará en ese sitio permanente.

"Los doctores me dijeron que fue una cirugía compleja, debido a que cuando mi hueso se rompió aplastó el nervio radial", contó.

De acuerdo con MedlinePlus, portal especializado en salud, el nervio radial corre parte de la axila y baja por la detrás del brazo hasta la mano; su función principal es ayudar a mover el brazo, la muñeca y la mano.

Cuando este se daña podrían presentarse síntomas como debilidad o pérdida de coordinación de los dedos de la mano, problemas para estirar el brazo a la altura del codo y para flexionar la mano hacia atrás, además de sentir hormigueo.

Y aunque Sonrixs señala que corrió con la suerte de que el nervio radial no se rompiera, agregó: "La mano aún no la puedo mover y la movilidad podría regresar o no, no lo sabemos, es cuestión de tiempo".

Finalmente, compartió en Instagram una publicación para sus seguidores, a quienes les dijo que todo está bien, y les pidió calma.

"Yo estoy bien, la situación está controlada, pasé por un susto y toda mi familia, pero quería contarles que no se preocupen, estoy bien y me estoy recuperando", puntualizó el influencer.