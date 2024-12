Influencer fitness muere tras resistirse a asalto; le dispararon en la cabeza

Un influencer enfocado en el contenido fitness murió a consecuencia de un balazo en la cabeza, tras resistirse a un robo. El trágico hecho se registró en California, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, se trata de Miguel Ángel Aguilar, presidente de la cadena de gimnasios Self Made Training Facility HQ, empresa que, a través de sus redes, confirmó el trascendido.

Se indicó que el 13 de septiembre de 2024, el creador de contenido se resistió a un asalto en la ciudad de Los Ángeles, por lo que el delincuente le dio un balazo en la cabeza.

Desde entonces, e influencer fitness quedó internado, pero después de meses del incidente, este 23 de diciembre fue reportado su deceso.

Según el comunicado, Miguel Ángel Aguilar falleció mientras permanecía rodeado de sus familiares, señala el comunicado.

ÉL ERA MIGUEL ÁNGEL AGUILAR, INFLUENCER FITNESS ASESINADO

Miguel Ángel Aguilar, de 43 años de edad, fue un creador de contenido para redes sociales; sin embargo, y pese a ser una personalidad de intenten, no hay mucha información persona, salvo que era presidente de Made Training Facility, una red de más de 26 gimnasios con presencia en California, Arizona, Nevada, Florida y Texas.

Asimismo, contaba con cerca de 50 mil seguidores en Instagram, donde era un referente del mundo fitness.

Por otra parte, estaba casado con Priscilla Valles, una especialista en extensiones capilares, con quien tuvo dos hijas.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE QUE LLEVÓ A LA MUERTE A MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

En septiembre de 2024, Miguel Ángel Aguilar se encontraba en su casa, en Los Ángeles, cuando durante un intento de robo le dispararon en la cabeza.

Aunque inicialmente no se dijo que el influencer era la víctima del atentado, posteriormente Self Made Inc. Informó que Miguel Ángel "luchaba valientemente" en cuidados intensivos después del lamentable accidente.

Después del asalto, el portal TMZ informó que tres hombres fueron arrestados en el norte de California, relacionados con el intento de robo y el tiroteo.