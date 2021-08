Infidelidad, violencia y drogas vivió Gaby Platas con Francisco de la O

En ese momento la pareja no dio detalles de los motivos de su ruptura, solo expresaron en un comunicado que se separaban. "Hacemos de su conocimiento que desde hace algunas semanas estamos separados. Hemos pasado muchos años muy lindos juntos y nuestra separación se da en los mejores términos".

A tres años de ese anuncio, la actriz Gaby Platas rompe el silencio en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda, donde contó cómo fueron sus nueva años de matrimonio con Francisco de la O.

"Para mí, como mujer, fue muy significativo darme cuenta que tenía que terminar con una relación que solamente me acarreaba cosas negativas y, lo peor de todo, es que te acostumbras. Él no me merece nada, viví en un entorno violento, de infidelidades, de drogas y llegó el momento en que me acostumbré", confesó.

Platas confesó que la vida fuera de casa era una cosa, pero ya dentro todo cambiaba drásticamente. Te podría dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión", aseguró.

"Uno se acostumbra a lo malo hasta que todo se torna muy malo, entonces escuchas una vocecita que te dice: ´Esto no está bien y tú no lo mereces´. Para mí fue una gran decisión irme y no permanecer ahí, pues dejé pasar el tiempo, ya que fueron cosas de las que me pude dar cuenta a los 2 meses, pero uno está como en la ceguera y deja pasar el tiempo", aseguró la actriz.