Ignoran a Ricardo Arjona en su show en el metro

El cantautor admitió que nadie le hizo caso en su presentación y escribió sobre esa experiencia que vivió de cantar en la gran manzana.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que ocurrió en ese momento, fue cuando una señora mexicana se acercó y me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era de menor estatura."

A Arjona también es conocido como "El trovador de América", ya que su música varía desde baladas a pop latino, rock, pop rock, música cubana, y en su trayectoria ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de toda su carrera.