Humberto Dupeyrón aclara que su hija Natasha miente

"Todo se trató de un mal entendido, mi hija jamás fue víctima de ese delito". "No, ella no, ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles. Ella defiende a estas mujeres, es una mentira que ella haya sufrido abuso, mencionó en una entrevista para el programa "Sale el Sol".

Noticia Relacionada Isabel Lascuráin dejó a su marido por infiel

Comentó que la actriz le marcó para decirle que todo era mentira y que si le hablaban para dar una entrevista mencionara que todo era un error.

Dupeyrón indicó lo que su hija le dijo en la llamada: "Papá yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así, a mí no me ha pasado nada papá y si te hablan para algo, diles que todo es una equivocación". El actor también aclaró que si su hija hubiera pasado por una situación similar, él no la ocultaría.