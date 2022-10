Hospitalizan de emergencia a Alfredo Adame

Debido a esto tuvo que ser internado para ser operado de emergencia, este lunes 10 de octubre, intervención en la que se le colocarán al menos 4 placas de titanio en el rostro, según detalló el propio Adame en su cuenta de Instagram.

Los médicos tratarán de reconstruirle el pómulo derecho, que es el que resultó más dañado, de momento se desconoce si ya finalizó el procedimiento quirúrgico o a qué hora saldrá de quirófano, ya que el actor mencionó que no podría contestar los mensajes debido a que estaría en recuperación.

"Buenos días, amigos, hoy a las 8 y media de la mañana me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces, pues bueno, hoy me hacen la operación de estas placas de titanio en el pómulo derecho, si no contesto ya saben por qué es", argumentó Alfredo.

Aún no se tiene la certeza si las lesiones provocadas en elafectarán la vista de Adame como el mismo lo comentó a sus seguidores.