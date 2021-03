Hospitalizan a Raquel Olmedo por Covid-19

"Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital de la Ciudad de México con covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orana Leal", escribió.

Más tarde, De la Colina actualizó la información sobre el estado de salud de la actriz, reconocida por sus actuaciones en "Esmeralda", "Por amar sin ley" e innumerables melodramas más, y desde su cuenta de Facebook informó que acababa de hablar a México y el médico le reportó que su amiga estaba mejorando y ya respiraba mejor.

Asimismo, en el programa matutino "Hoy", la actriz y cantante Susana Zabaleta aseguró que Raquel Olmedo ya no estaba intubada y que su salud va en franca mejoría, por lo que pidió no se difunda la información de que está intubada, porque no es verdad.